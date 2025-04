Alba Parietti, frecciata per le nozze di Selvaggia Lucarelli: "Biagiarelli prenderà la pensione di reversibilità" La battuta pungente della showgirl a La vita in diretta scatena la reazione tagliente della giornalista, che non le manda a dire: "Una povera donna".

Un clima di festa, auguri e ironia, rovinato da una frecciata velenosa che ha riaperto vecchie tensioni tra due volti noti della televisione italiana. Ancora una volta, Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli si trovano su fronti opposti, protagoniste di uno scontro che ha fatto il giro dei social e dei salotti televisivi, portando con sé una scia di polemiche.

Gli ‘auguri’ velenosi di Alba Parietti a Lorenzo Biagiarelli

Tutto è accaduto durante l’ultima puntata di La vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Si parlava dell’annuncio di matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, argomento accolto con sorrisi e congratulazioni da parte degli ospiti presenti. Tra questi, anche Alba Parietti, che però ha scelto un tono ben diverso. "Auguri a Lorenzo soprattutto perché prenderà, essendo lui più giovane, la pensione di reversibilità, che è una cosa molto interessante". Con questa frase, detta con il suo solito piglio sarcastico, Alba ha lasciato tutti di sasso. La battuta, che faceva leva sulla differenza d’età tra la Lucarelli e il compagno, è stata subito percepita come di cattivo gusto, tanto da spingere Alberto Matano a intervenire prontamente per stemperare i toni: "No Alba, non è il momento di fare certi auguri, è un amore sincero". La Parietti, accortasi forse della gaffe, ha provato a smorzare: "Non sono capace di odiare nessuno, figuriamoci odiare Selvaggia". Ma il danno era fatto.

La risposta secca di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non è rimasta in silenzio. La giornalista, da sempre nota per non lasciar correre, ha scelto Instagram per replicare, senza nemmeno nominare esplicitamente Alba Parietti. "In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La vita in diretta avevano detto cose divertenti e gentili sull’annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane". Parole secche, affilate, che fotografano perfettamente il livello della tensione tra le due.

La Lucarelli, pur non lasciandosi travolgere emotivamente, ha fatto chiaramente capire quanto giudichi fuori luogo e offensiva la battuta della Parietti, con cui i rapporti non sono mai stati sereni, nemmeno in passato. Chi ricorda Ballando con le stelle sa bene quanto le due abbiano litigato, anche in diretta, senza mai trovare un punto d’incontro.

La guerra fredda tra Parietti e Lucarelli

Non è la prima volta che Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli si pungono a vicenda pubblicamente. La differenza, stavolta, è che le parole pronunciate da Alba sono arrivate in un contesto di festa, quando tutti avevano preferito essere gentili. Il pubblico si è subito spaccato tra chi ha riso per quanto detto, e chi ha trovato la battuta semplicemente fuori luogo, come ha commentato un utente su X, commentando con un semplice "Squallida".

Al di là delle simpatie personali, resta l’impressione di un attacco gratuito, più volto a ribadire una vecchia antipatia che a far sorridere davvero. Il fatto che la giornalista abbia deciso di rispondere pubblicamente conferma quanto le parole della Parietti non siano passate inosservate. E se c’è chi parla di semplice battuta infelice, c’è anche chi intravede l’ennesimo capitolo di una rivalità personale mai sopita, che trova sempre nuove occasioni per esplodere. A telecamere accese, ovviamente.

