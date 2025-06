Selvaggia Lucarelli, la sua newsletter (a pagamento) è un successo senza precedenti: “Guadagno molto bene” Il progetto online della giornalista vanta oggi oltre 140mila iscritti ed è il numero 1 al mondo nella sezione cultura di Substack: scopriamo di più.

Selvaggia Lucarelli è indubbiamente una delle lingue e delle penne più pungenti e dirette del giornalismo e dello spettacolo italiano. Negli anni di carriera ha dimostrato molte volte di non aver alcuna paura nel dire esattamente ciò che pensa, nel bene e nel male, e questo l’ha anche portata a diventare un personaggio pubblico tanto amato quanto odiato. La sua newsletter a pagamento, intitolata Vale Tutto, registra ad oggi oltre 140mila iscritti ed è tra le newsletter di maggior successo in Europa. Condizione che, come ha rivelato la stessa giornalista, le permette anche di guadagnare molto bene: scopriamo di più.

Selvaggia Lucarelli, la sua newsletter è un successo senza precedenti

"I guadagni con la newsletter arrivano dopo 23 anni di lavoro online, fino ad oggi ero l’unica creatura nata nel digitale a non aver mai capitalizzato questa parte della mia attività", ha raccontato Selvaggia Lucarelli in un’intervista rilasciata ad Andrea Girolami per Scrolling Infinito, la newsletter di analisi e approfondimento su media e content. A solo un anno dall’inizio di questo progetto digitale, la giornalista può vantare oltre 140mila iscritti alla newsletter dove affronta abitualmente argomenti di vario tipo che spaziano da temi legati al mondo dello spettacolo, alla cronaca, passando per rumorosi casi mediatici e molto di più.

Il suo punto vista ha raggiunto negli anni un’importanza rilevante in molti contesti e puntualmente viene ripreso dalla maggior parte dei siti e delle testate giornalistiche (l’esempio più palese e recente di questo è il caso del Pandoro-Gate con protagonista Chiara Ferragni). Ma non finisce qui, perchè la newsletter Vale Tutto è ad oggi tra quelle di maggior successo in Europa, nonché al primo posto nel mondo nella sezione cultura di Substack, ovvero una delle piattaforme più prestigiose per la distribuzione di contenuti di questo genere. Chi decide di abbonarsi a pagamento alla newsletter di Selvaggia ottiene l’accesso a post, contenuti extra, podcast e anteprime.

Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter: "Guadagno molto bene"

Questo enorme successo, oltre a portare alla giornalista grande popolarità, le permette di guadagnare una somma decisamente discreta. "La conversione degli abbonati a pagamento è molto superiore al 10%, quindi guadagno molto bene", ha infatti confermato la stessa Lucarelli a Scrolling Infinito.

"Facendo una stima prudente, si potrebbe ipotizzare che Vale Tutto abbia circa 15.000 abbonati a pagamento su un totale di 144.000 iscritti. L’abbonamento ha un costo mensile di 7 euro, oppure annuale di 70 euro. Se questa affermazione fosse confermata dai dati, si potrebbe stimare che Lucarelli guadagni circa 1 milione di euro l’anno con la sua newsletter, al netto però delle commissioni trattenute dalla piattaforma e dai sistemi di pagamento online", ha sottolineato Andrea Girolami nel suo report.

