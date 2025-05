Selvaggia Lucarelli, l'ex Pappalardo svela: "Alle nozze ci sarò". E spunta il retroscena sulla separazione Ospite nel salotto di Caterina Balivo, l'attore ha raccontato gli anni traumatici della rottura. Ma al momento lui e la giornalista sembrano in ottimi rapporti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Ospite nel salotto di Caterina Balivo. L’ex compagno di Selvaggia Lucarelli ha ripercorso il suo passato. Laerte Pappalardo è stato legato alla blogger e giurata di Ballando dal 2004 al 2007. Insieme hanno avuto anche un figlio, Leon. E poi è arrivata la separazione. Non traumatica, come ha spiegato oggi Laerte a La Volta Buona. Ma comunque difficile da metabolizzare. In ogni caso, oggi i rapporti tra i due ex innamorati sembrano ottimi. Tanto che Pappalardo ha già la risposta pronta, quando gli chiedono se prenderà parte al matrimonio di Selvaggia col nuovo compagno Lorenzo Biagiarelli. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli, la confessione di Pappalardo a La Volta Buona

Poco più di tre anni insieme, dal 2004 al 2007. E un figlio, Leon, che adesso ha già vent’anni. Questo è il trascorso di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo. Unitissimi nella giovinezza, poi divisi con la serenità di aver fatto la scelta giusta (anche e soprattutto per il figlio). Oggi di questo, e molto altro, ha parlato a ruota libera proprio Laerte, invitato da Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Sono stato invitato al futuro matrimonio di Selvaggia, assolutamente sì", ha confermato con soddisfazione l’attore 49enne. "E ci vado con molta gioia…il prossimo anno, non so quando". Pappalardo ha quindi confermato la sua presenza alle nozze della Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli. Poi sono seguiti dettagli sull’attuale rapporto con la giurata. I due sono rimasti vicini, nonostante tutto, e per Laerte il motivo è chiaro: "Dipende da come ci si lascia, se c’è stato un tradimento forte, se una delle due parti è rimasta innamorata…magari sapendo della nuova compagna porta del livore".

"Noi ci siamo lasciati per altri motivi", ha proseguito l’ospite della Balivo, "quindi non c’era questa cosa che ti fa stare male e che te la sogni la notte".

Le difficoltà della separazione da Selvaggia e il rapporto con Biagiarelli

Per stessa ammissione di Laerte, però, non tutto è stato facile dopo la separazione. "Perché le separazioni non sono mai facili,", ha spiegato saggiamente il figlio di Adriano Pappalardo. "Poi c’è chi riesce ad affrontarla e superarla e c’è chi non ci riesce". Nel loro caso, ci sono riusciti egregiamente: "Siamo rimasti veramente amici, quello che è stato detto è stato detto e quello che è stato fatto è stato fatto".

A riprova di ciò, resta il buon rapporto che si è instaurato con i rispettivi nuovi compagni. Laerte Pappalardo va d’accordissimo con il futuro marito di Selvaggi, Lorenzo. "E anche Selvaggia", conclude, "è molto legata alla mia compagna perché non c’è malizia…Non lo abbiamo fatto solo per nostro figlio".

Potrebbe interessarti anche