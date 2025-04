Obbligo o verità, pagelle: Ema Stokholma e l'amore nei camerini di Ballando (7), Parietti sul piede di guerra con Lucarelli (4) Promossi e bocciati del secondo appuntamento con il game e talk show di Alessia Marcuzzi nella serata di lunedì 31 marzo 2025 su Rai Due.

Secondo appuntamento con il nuovo talk-game show Obbligo o verità, lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Rai Due. A condurre il gioco, anche questa sera è Alessia Marcuzzi, che accoglie intorno al tavolo del suo studio tanti ospiti pronti a mettersi in gioco e a svelare cose inedite. Amanda Lear, Maurizio Lastrico, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, Ema Stokholma, Herbert Ballerina, Rocio Munoz Morales. Questa è la formazione di partenza. A cui si sono aggiunti nel corso della serata Alba Parietti, giunta in studio per un motivo particolare, e più tardi gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Bertolucci.

Scopriamo cosa ci è piaciuto di più e cosa di meno di questa lunga serata di intrattenimento, curiosità e rivelazioni con le pagelle della puntata di lunedì 31 marzo 2025 di Obbligo o Verità.

Obbligo o verità pagelle lunedì 31 marzo 2025

Amanda Lear scatenata, voto: 8. Amanda Lear ospite è sempre una sicurezza. La sua verve non é stata minimamente intaccata dagli anni che passano, così come il suo spirito, la sua ironia e voglia di mettersi in gioco ma, soprattutto, di prendersi la scena e fare spettacolo. E anche questa sera, ospite di Obbligo o Verità, rispondendo alle domande di Alessia Marcuzzi la cantante non delude. La conduttrice utilizza tutte le sue battute più pungenti, diventate iconiche e universalmente conosciute, per animare la conversazione allargandola a tutto il tavolo. Poi, nel Solo Tu, il faccia a faccia tra Alessia Marcuzzi e Amanda Lear si va ancora più a fondo a sfruttare la simpatia e l’infinito bagaglio di aneddoti dell’ospite che, come sempre, non si tira indietro nemmeno davanti a curiosità più spinte. Amanda Lear risponde allora sul suo rapporto con il sesso oggi, che ormai preferisce spararsi una bella pizza, ma ha ancora le sue idee sulla fedeltà di cui dice con molta efficacia "per carità!". Se potesse fare una legge sarebbe quella che obbliga tutti a prendere con sé un animale, mentre quando la conduttrice le fa ascoltare la sua canzone più famosa commenta immediatamente: "Non la sopporto questa: ho venduto milioni di dischi, fatto 23 album e tutti vogliono solo Tomorrow".

L’affinità di coppia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, voto: 8. Una coppia bellissima che, dopo quindici anni di relazione, quattro figli in tutto e tanta strada fatta insieme, dimostra una complicità davvero invidiabile. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono i protagonisti dell’ultimo tratto della seconda puntata di Obbligo o Verità. Come spesso capita in questi casi, per testarne la reciproca conoscenza, i due vengono separati e Alessia Marcuzzi fa prima una serie di domande a lei, poi fa entrare in studio lui e gli ripete i quesiti. Ed è incredibile come su una decina di domande, solo una risposta di Balzaretti non coincida con quella data da Abbagnato. Le azzeccano tutte, compresa quella più impertinente e pressoché irripetibile di Herbert Ballerina, a cui entrambi invece rispondono senza battere ciglio. Una complicità veramente invidiabile.

Ema Stokholma e la sua sincerità, voto:7. In un game-talk intitolato Obbligo o Verità, Ema Stokholma è stata veramente un’ospite all’altezza, grazie alla sua sincerità che è innata e al suo modo di dire cose sempre piuttosto originali e quasi mai banali. Confessa di aver fatto l’amore con Angelo Madonia nel camerino di Ballando con le Stelle, dice di essere pentitissima dei tatuaggi e che cancellarli fa un male cane, e senza paura di giudizi dice di non aver perdonato la madre per la sua dolorosa infanzia. Dice che per una notte vorrebbe stare con Rocìo e per tutta la vita con Amanda Lear, di cui si dichiara a più riprese ammiratissima e invita a non odiare i piccioni come ha fatto lei fino a poco tempo fa: "perché ci fanno schifo, ma in realtà siamo noi a fare schifo".

Alba Parietti continua una guerra infinita, voto: 4. A inizio puntata, con il Tavolo già completamente occupato da ospiti interessanti, Alessia Marcuzzi svela che, oltre al solito cambio tavolo a un certo punto, c’è anche un personaggio in più questa sera in trasmissione. Si tratta di qualcuno che la scorsa settimana è stato nominato dall’intervento di Selvaggia Lucarelli e ha chiesto di poter rispondere sulle cose che sono state dette su di lei. Di lì a poco si scopre che questa persona è Alba Parietti, la quale viene fatta entrare e, salita su un podio, a centro studio inizia un’arringa la cui sintesi è: Selvaggia Lucarelli non è una persona all’altezza della sua intelligenza perché la sua esclusivamente per scagliarsi contro il prossimo e quando parla delle cose le mistifica. Tutto qui, perché poi si accomoda al Tavolo dove, dobbiamo dire, rimane poco tempo e infatti la sua presenza non è per niente memorabile nella lunga serata. Una presenza che, per chi la guarda, è servita solo a mantenere viva una guerra che sembra destinata a continuare ancora per molto. E di nessun interesse per i telespettatori sinceramente.

