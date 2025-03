Selvaggia Lucarelli svolta, nuovo lavoro col fidanzato Lorenzo Biagiarelli: cosa faranno insieme La giudice di Ballando con le Stelle e lo chef aprono una società insieme: a breve verranno pubblicati i primi progetti editoriali, a partire da un podcast

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli fanno coppia da nove anni e sono sempre più uniti, non solo nell’amore. La giornalista civitavecchiese e lo chef cremonese, infatti, sono da tempo coinvolti nelle stesse attività lavorative e condividono gran parte dei propri progetti. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle (dove Lorenzo è stato concorrente e Selvaggia, ovviamente, giudice) la coppia ha anche scritto un libro insieme; oggi entrambi sono pronti a una nuova sfida. Scopriamo di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: un nuovo lavoro insieme

Per il momento non c’è un figlio nel futuro di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli (come confessato dalla giornalista ad Alessia Marcuzzi nella prima puntata di Obbligo o Verità su Rai 2), ma sicuramente non mancano altri ‘progetti’ per la coppia. Come annunciato dalla stessa Selvaggia nella sua newsletter Vale tutto, infatti, i due hanno dato vita a una nuova attività lavorativa. "Il 20 settembre ho aperto una società con Lorenzo Biagiarelli che si occuperà di un po’ di cose" ha confessato la giudice di Ballando con le stelle: la società si chiamerà ‘Boutade’ e si occuperà di progetti editoriali.

"Saranno documentari, podcast e altri progetti editoriali i cui protagonisti (nella creatività e/o sviluppo) saremo senz’altro io e Lorenzo, ma non solo" ha spiegato Selvaggia, aggiungendo di avere già in cantiere i primi progetti, tra cui un podcast scritto e realizzato proprio da Biagiarelli: "È una storia inedita, angosciante e profetica, che ci ha profondamente coinvolti. Lunedì saprete qui in anteprima di cosa si tratta". La prima produzione originale della società uscirà il prossimo 4 aprile e si svilupperà in quattro puntate, ma a breve ci saranno novità anche su un secondo e un terzo progetto: "Abbiamo quasi ultimato il montaggio di un documentario sulla storia incredibile di un ragazzo che si salva un numero infinito di volte prima di trovare la sua grande occasione. Ma non posso raccontarvi altro, per ora. Stiamo anche producendo un podcast su una vicenda molto controversa nel segmento crime".

Selvaggia Lucarelli ha infine concluso spiegando il significato del nome della nuova attività con Lorenzo Biagiarelli. "‘Boutade’ è la prima parola che mi ha scritto Lorenzo, il giorno in cui le nostre vite si sono incrociate" ha raccontato la giornalista e opinionista parlando dei primi tempi al fianco del suo compagno, risalenti al 2016, ironizzando: "Poi, quella parola, ce la siamo tatuata sulla clavicola come due coatti qualunque di Temptation Island, ma questa è un’altra storia. E non abbiamo intenzione di produrla, per fortuna".

