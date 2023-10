Sanremo, Fiorello conferma Jovanotti: "Amadeus genio del male" Dopo settimane di rumor, ora la presenza del cantante è cosa certa: "Mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo!".

Mancano mesi ancora al Festival di Sanremo 2024, l’ultimo con al timone Amadeus. Eppure il toto nomi sui prossimi concorrenti già impazza e arrivano le prime conferme. Dopo settimane di rumor, che davano Jovanotti tra i big in gara sul palco dell’Ariston, ora la presenza del cantante è cosa certa. A ufficializzare il nome della voce di Serenata rap è stato Fiorello nel suo Aspettando Viva Rai2!: "Mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo!".

Jovanotti a Sanremo 2024: la conferma arriva da Fiorello

Durante la penultima puntata di Aspettando Viva Rai2!, oggi giovedì 26 ottobre 2023, con la sua proverbiale ironia, Fiorello conferma il primo big ufficiale in gara al Festival di Sanremo 2024. In diretta su Instagram, lo showman ha annunciato la presenza del rapper, dopo aver letto i titoli dei giornali: "Leggo che ‘La Stampa’ parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival", ha commentato.

Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’.

L’allusione alla frase mutuata dalla Bibbia "Lazzaro alzati e cammina", è usata da Fiorello per ricordare l’incidente in bici che ha coinvolto Jovanotti durante le sue vacanze questa estate e, ovviamente per ricamarci sopra ironicamente:

Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione.

Viva Rai2!: appuntamento al 6 novembre

Ricordando che Viva Rai2! riparte, appunto, su Rai 2 dal 6 novembre prossimo, Fiorello ha chiuso questa puntata di prove generali con la consueta rassegna stampa e un appunto all’Università Europea di Fiesole: "Pare che vogliano rinominare la festa di Natale, eliminando il riferimento cristiano per salvaguardare la diversità. Certo che non hanno proprio niente a cui pensare. Quindi Babbo Natale verrà chiamato Genitore Invernale, Pasqua diventerà ‘Festa di quando non sai come vestirti’. L’albero di Natale invece non verrà più addobbato con le palle perché troppo maschilista".

