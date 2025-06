Fiorello chiude La Pennicanza con Amadeus e Bianca Guaccero (tenerissima). Le sue parole sul futuro in Rai Nella puntata di oggi, venerdì 6 giugno, lo speaker Rai ha concluso con due imitazioni irresistibili di Al Bano e Zucchero. Poi la solita stoccata a De Martino. Ecco i dettagli.

Nella punta di oggi, venerdì 6 giugno 2025, Fiorello ha chiuso La Pennicanza con una serie infinita di battute, imitazioni, chiamate inaspettate e ilarità diffusa. Dalla gag in diretta con l’amico Amadeus, che ha ringraziato Fiorello per averlo nominato (parecchio) negli scorsi giorni, alla fantastica imitazione di Al Bano. Poi una stoccata a De Martino, la chiamata a Jovanotti e il messaggio, criptico, sul futuro de La Pennicanza in Rai. Mentre le simpaticissime Bianca Guaccero e Giorgia hanno messo la ciliegina sulla torta. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Fiorello a La Pennicanza, la gag con Amadeus e l’imitazione di Al Bano

"Ma tu lo sai che quando ero piccolo", ha esordito oggi Fiorello, imitando Al Bano, "io mi attaccavo alle te**e delle bufale? Perché succhiavo il latte delle bufale, lo tenevo in bocca e lo pastorizzavo, e poi sputavo mozzarelle…Mio padre quando mi sbucciavo le ginocchia sai che faceva? Mi ci metteva sopra la benzina agricola!".

È seguita poi una gag su Zucchero, per le dichiarazioni recenti di Serena Grandi, che lo aveva definito "l’uomo più sexy che abbia mai incontrato". Finché Fiorello non ha chiamato in causa l’ex pupillo della Rai Amadeus. Che ha risposto direttamente dal camerino: "Ho visto che eravate al Tg1, perché io guardo il Tg1 nel camerino del 9…Volevo solo salutarvi perché veramente…siete fortissimi, e poi lo sai, vi devo ringraziare perché avete parlato di me tutti i giorni…cioè non si parlava così tanto di me in Rai dai tempi di Sanremo, poi ho scoperto che i telespettatori del Nove adesso ascoltano Radio 2…comunque bravi bravi bravi, La Pennicanza è fortissima!".

L’invito a Bianca Guaccero e la (solita) stoccata a De Martino

A seguire, è passata direttamente in studio Bianca Guaccero, anche lei decisamente ‘sul pezzo’. "Ciao Ragazzi, del tutto inaspettato questo invito", ha sentenziato la conduttrice, "ero a una riunione di lavoro e sono passata a salutarvi…ero con il gruppo della nuova trasmissione…io aspetto di ballare con te (Fiorello, ndr) un giorno…la prossima volta vieni che ci facciamo un bel tango insieme".

È poi stata la volta della versione radiofonica di Affari Tuoi, "Mi fido del pacco", che Fiorello ha sfruttato per lanciare l’ennesima stoccata a De Martino: "Pensate che in due puntate abbiamo già elargito 600 mila euro. Più di tutte le puntate dell’Affari Tuoi di Stefano De Martino".

Lo spoiler clamoroso al nuovo pezzo di Giorgia

E non è mancato uno spoiler clamoroso, al nuovo brano di Giorgia che arriverà presto in radio. Contattata in diretta da Fiorello, la cantante si è arresa alla mossa inaspettata così: "Dai ma come fai ad averlo, che non ce l’ho neanche io finito? Ma se matto…Adesso ci parli te con il discografico!".

Per chiudere, Fiorello ha scambiato due battute con l’amico Jovanotti. Chiamato anche lui senza preavviso. E proprio al cantante, dopo una domanda tendenziosa, lo showman Rai ha spiegato quale sarà il suo futuro e quello de La Pennicanza. "E sai i vertici", ha temporeggiato Fiorello, "ci piacerebbe, tutto può succedere, a ottobre? Chi lo sa, ragioneremo dopo l’estate".

