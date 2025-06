Fiorello e Biggio non ne sbagliano una: con La Pennicanza trionfano ancora In radio e sui social lo showman spopola e pensa anche a 'Domenica In': "Quasi quasi... quando Mara smette".

Fiorello non è sparito, anzi. Dopo ‘Viva Rai2’, lo showman è in radio con ‘La Pennicanza‘, dove tra gag, musica, satira e zero filtri sta spaccando: ogni puntata è un concentrato di comicità pura, con lui e Biggio si divertono senza regole.

Ma il conduttore non si ferma e continua online: le sue dirette su Instagram, spesso a notte fonda, sono virali. Un mix tra varietà improvvisato e follia pura. Un palco virtuale dove può succedere di tutto: scherzi, imitazioni, battute geniali e momenti musicali trash che diventano virali in un attimo.

È qui che Fiorello lancia idee, prova battute, e sciocca il pubblico, come quando ha ipotizzato: "Quasi quasi faccio io Domenica In quando Mara smette". Sarà vero? Per ora è solo un’idea… ma conoscendo Fiorello, quando butta lì una provocazione, qualcosa poi succede davvero. Restiamo connessi e per scoprire tutti i dettagli guardate il Video!

