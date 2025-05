Fiorello, blitz nella sede Rai: “Mi ha cercato qualcuno?”. Segnali di pace dopo il silenzio sul nuovo show Lo showman siciliano è intervenuto a sorpresa da Ema Stokhola e Luca Barbarossa a Social Club: “Oggi vado in giro per la radio e vediamo che succede”

Fiorello è in via Asiago. Dopo gli ultimi giorni ad alta tensione e il mancato debutto del suo nuovo programma, infatti, lo showman siciliano è arrivato finalmente nella sede di Radio Rai, lanciando un chiaro segnale di pace con i vertici della tv di Stato. ‘Fiore’ è intervenuto a sorpresa nella puntata odierna di Social Club su Rai Radio 2, scherzando con Ema Stokholma e Luca Barbarossa dopo la sua ‘sparizione’ di venerdì: "Che m’ha cercato qualcuno?". Si attendono ora aggiornamenti sull’esordio del nuovo show: scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Rai, Fiorello in sede per la ‘pace’

Lo scorso venerdì – nel giorno del suo 65esimo compleanno – era atteso il suo ritorno in Rai in grande stile, ma tutto è saltato all’ultimo minuto. Arrabbiato per la fuga di notizie che aveva svelato l’esordio suo nuovo programma, infatti, Fiorello è ‘sparito’ e il debutto della sua nuova trasmissione in radio saltato. Dopo la tempesta, però, è arrivata (finalmente) la quiete e i primi segnali di pace. Oggi lunedì 19 maggio 2025 lo showman siciliano è stato visto entrare nella sede di Radio Rai in via Asiago (entrando dalla porta posteriore), dove già oggi potrebbe debuttare al timone del nuovo show ‘erede’ dello storico Viva RaiDue. Secondo Adkronos si tratterebbe di una sorta di anteprima di quello che sarà un appuntamento fisso a partire dalla prossima stagione.

Fiorello interviene a sorpresa in radio: cosa ha detto

Arrivato finalmente in via Asiago – come detto – Fiorello si è concesso anche qualche ‘incursione’ a sorpresa. Il comico è infatti intervenuto nella puntata di oggi di Social Club, condotto da Ema Stokholma e Luca Barbarossa. "Che m’ha cercato qualcuno?" ha scherzato lo showman, che ha poi svelato di essere in sede proprio per il suo nuovo programma: "Io sarei dovuto andare in onda non so quando. Vado a chiedere in giro. Vado in giro per la radio a chiedere cosa, come e perché. Vado da Roberto Sergio, adesso i vertici Rai sono tutti qua a via Asiago. Oggi vado in giro per la radio e vediamo che succede". Sul debutto, invece, Fiorello è rimasto vago ("Non lo so"); quel che è certo è che la riconciliazione con la Rai è ormai cosa fatta e la nuova trasmissione si farà. Il conduttore ha fatto irruzione anche a Non è un paese per giovani, scherzando nuovamente sull’incontro von i vertici della tv pubblica: "Con i vertici non si parla. I vertici sanno di amianto. Io non voglio confrontarmi con i vertici (…) Casomai dovessi tornare in radio dovrei trovare un titolo, una collocazione, una location (…) Vediamo se mi viene un’idea".

