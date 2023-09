Viva Rai 2 con Fiorello, c’è la data: quando inizia, i protagonisti e due grandi novità Lo spot pubblicato sui social dall’account del programma ufficializza il rientro nel palinsesto dello show del mattino: due cambiamenti importanti

Viva Rai 2 e Fiorello stanno per tornare. I canali social dello show mattutino di Rai 2 hanno infatti diffuso il primo promo della nuova stagione, svelando la data del ritorno del programma, i suoi protagonisti e anche due importanti novità. Scopriamo tutti i dettagli.

Il ritorno di Fiorello e Viva Rai 2

Con un post diffuso sul profilo X (ex Twitter) della trasmissione, Viva Rai 2 ha ufficializzato il suo ritorno in tv con la nuova stagione. Il programma ideato e condotto da Rosario Fiorello tornerà nel palinsesto del mattino di Rai 2 il prossimo 6 novembre 2023. La trasmissione nata con l’intento di risollevare i bassi ascolti della programmazione mattutina gestita dal Tg1 e poi "trasferita" su Rai 2 ha superato ogni aspettativa con l’edizione del debutto lo scorso anno, diventata appuntamento fisso del pubblico della tv del mattino, superando anche il milione di spettatori di media pari al 22,9% di share. Numeri straordinari per il comico siciliano, che è rimasto "intoccabile" anche nell’estate negli avvicendamenti dettati dalla nuova Rai meloniana.

Il cast e due grandi novità

Con l’inevitabile conferma per una seconda stagione Viva Rai 2 è dunque pronto a tornare il prossimo lunedì 6 novembre. Il primo promo diffuso sui social dal profilo ufficiale del programma ha chiamato all’appello il pubblico di Rai 2: "Abbiamo bisogno anche di voi. Fate il vostro gioco. Vi informeremo degli sviluppi dal 6 novembre alle 7.00 su Rai 2".

L’ironico spot in salsa crime e poliziesca non solo ha svelato la data di inizio della seconda stagione dello show, ma ha anche passato in rassegna le "schede segnaletiche" dei protagonisti ricercati, rivelandone i protagonisti. Confermato ovviamente il padrone di casa Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e persino Roberto Sergio, l’amministratore delegato Rai.

Saranno due le importanti novità della nuova edizione di Viva Rai 2: la prima è stata svelata proprio dal promo pubblicitario ed è l’orario d’inizio, anticipato alle 7 del mattino (un quarto d’ora prima rispetto alla scorsa stagione), sempre su Rai 2. L’altra riguarda la location, con i condomini di via Asiago che hanno avuto la meglio e hanno ottenuto il trasferimento della glass room di Fiorello lontano dal quartiere Prati per ragioni di ordine pubblico. La nuova (e molto più ampia) "casa" di Viva Rai 2 sarà così presso il non lontano Foro Italico, nel parcheggio del complesso sportivo del CONI.

Potrebbe interessarti anche