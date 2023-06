Sanremo 2024, due nuove possibili co-conduttrici: chi sono I rumors sul prossimo Festival continuano e, accanto ad Amadeus nella sua ultima (o così pare) conduzione, potrebbero esserci due noti volti femminili.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Se il primo Festival ha fatto "Rumore", il secondo ha fatto stare tutti "Zitti e buoni", il terzo è stato da "Brividi" e per raccontare il quarto non basterebbero "Due vite", il quinto Festival di Sanremo condotto da Amadeus non potrà essere da meno. Il conduttore ha rivelato che per lui sarà l’ultimo, almeno per un po’, e farà quindi di tutto per rendere la prossima edizione memorabile. Ecco allora che sono già partite le prime indiscrezioni sulle co-conduttrici che lo affiancheranno durante le serate. In ballo oggi due nuovi nomi. Ecco chi sono.

Co-conduttrici di Sanremo 2024: due donne grintose tra le possibilità

Come ogni anno, certe decisioni in merito al Festival di Sanremo vengono prese già molti mesi prima. Tra queste le co-conduttrici delle cinque serate che affiancheranno Amadeus. Se poco tempo fa si era già parlato della possibilità di vedere quattro stelle dello show di Maria De Filippi sul palco del Festival, ora i rumors hanno rivelato altri due possibili nomi: Ema Stokholma e Andrea Delogu. Due bellissime donne, grintose e di talento che dalle parti del Festival sono in realtà già passate.

Ema Stokholma, conduttrice di origini francesi, fa parte del gruppo di Sanremo già dal 2018 come conduttrice radiofonica ufficiale del Festival per Rai Radio 2. Nel 2020 ha condotto anche il Prima Festival su Rai 1 affiancata da Gigi e Ross. Anche Andrea Delogu, conduttrice di molti programmi di successo, è tra i conduttori del Festival di Sanremo per Rai Radio 2 dal 2016, e nel 2023 ha condotto il Prima Festival.

Due volti dunque già visti e conosciuti nel mondo di Sanremo che per la prossima edizione potrebbero prendere parte alla Kermesse come co-conduttrici, rinnovando l’appuntamento annuale con il Festival in altre vesti. Vedremo davvero loro al fianco di Amadeus? Non rimane che attendere.

Amadeus su Sanremo 2024: "Questo è il mio ultimo Festival"

Pare proprio che quello del prossimo anno sarà l’ultimo appuntamento del Festival con la direzione artistica di Amadeus. Lu istesso, ospite del TG1 Mattina Estate ha infatti rivelato: "Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni. Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti".

E se sarà davvero l’ultimo, allora non potrà che essere uno spettacolo indimenticabile sia per gli italiani che per lo stesso conduttore.

Potrebbe interessarti anche