Fiorello a La Pennicanza, lo sfottò a De Martino e Affari Tuoi: “Ci fidiamo, sia di lui che del pacco…” Lo showman siciliano ha scherzato su un nuovo format fittizio ispirato al game show macina-ascolti di Rai 1: “Si chiamerà Mi Fido Del Pacco”

Fiorello è tornato ufficialmente in radio ed è ora al timone del suo nuovo show Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Al fianco della sua ormai storica ‘spalla’ Fabrizio Biggio, lo showman siciliano ha debuttato alla guida del nuovo programma lo scorso 19 maggio (con la telefonata all’amico Amadeus) e ha annunciato di non avere nessuna scaletta, pronto a modellare il format puntata dopo puntata. Nell’appuntamento di ieri mercoledì 21 maggio 2025, inoltre, Fiorello ha parlato di un suo importante collega ormai in rampa di lancio in casa Rai: Stefano De Martino. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fiorello su Stefano De Martino e Affari Tuoi: il ‘nuovo programma’ e Amadeus

Dopo le tensioni della scorsa settimana e lo slittamento del debutto del nuovo programma, il ritorno in radio di Fiorello si è finalmente concretizzato lo scorso lunedì, quando il comico ha esordito al timone di Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Nella sua nuova trasmissione – in onda tutti i giorni dalle 13:45 alle 14:30 su Rai Radio2 (con una versiona ridotta la mattina successiva alle 7:00) – Fiorello ha deciso di andare a ruota libera e di parlare di tutto e di più, spaziando tra le notizie del mondo dello spettacolo. Dopo le telefonate all’amico Amadeus, a Jovanotti, Michelle Hunziker e a Silvia Toffanin degli ultimi giorni, nella puntata di oggi mercoledì 21 maggio 2025 Fiorello ha parlato anche di Stefano De Martino e del suo enorme successo alla conduzione di Affari Tuoi.

Il game show macina-ascolti di Rai 1 è stato recentemente prolungato fino a luglio per ‘frenare’ Amadeus e Nove e la tv pubblica continuerà a puntare su De Martino per dominare negli ascolti tv della fascia dell’access prime time. Anche Fiorello ha deciso di cavalcare il successo del collega e ha annunciato un suo nuovo format radiofonico fittizio, ispirato proprio ad Affari Tuoi. "Si chiama Mi fido del pacco" ha scherzato il conduttore di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, spiegando: "I pacchi vengono spediti a casa del concorrente, che non può aprirli. Davanti ha tre regioni e ci fidiamo: sia di lui che del pacco…".

Immancabile, infine, il riferimento all’amico Amadeus, predecessore di De Martino proprio alla guida di Affari Tuoi. Fiorello ha infatti aperto la puntata con uno scherzo, annunciando: "Sì, sono indagato, anche se ancora nulla di ufficiale. È la prima volta nella mia vita, ma devo dire che è una bella sensazione, ti senti importante! Adesso posso finalmente usare tutte quelle frasi da indagato: ‘ho agito sempre nel rispetto della legge’, ‘sono sereno’, ‘confido nella magistratura’" ha ironizzato lo showman, aggiungendo: "E sia chiaro: io non ho nulla contro la Liguria, ho anche un amico che ha condotto Sanremo da lì!".

