Aspettando Viva Rai 2, lo sfottò di Fiorello ai calciatori: "Da Coverciano a Saint-Vincent” Questa mattina ha preso il via lo show di anteprima di Viva Rai 2, in diretta Instagram e su RaiPlay: il primo ospite è stato Tommaso Paradiso.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Questa mattina, lunedì 16 ottobre, Fiorello ha fatto il suo grande ritorno con Aspettando Viva Rai 2, lo show d’anteprima che precede la nuova stagione di Viva Rai 2. In diretta sulla sua pagina Instagram – e successivamente su RaiPlay – lo showman ha dato ufficialmente il via al suo programma mattutino, che ripartirà su Rai 2 dal 6 novembre. Un inizio scoppiettante per Fiorello, che ha radunato tutta la sua squadra in un noto bar di Roma Nord, prima di prendere possesso della sua nuova location.

Aspettando Viva Rai 2 debutta su Instagram

Proprio su questo tema Fiorello ha scherzato in apertura della prima puntata, che ha trasmesso in diretta Instagram da un noto locale di via Vigna Stelluti a Roma, prima di traslocare definitivamente al Foro Italico. "Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i co***i", ha detto lo showman, scherzando sulle ormai note proteste dei cittadini di Via Asiago, che l’hanno costretto a fare i bagagli e cambiare location. Durante la prima puntata di Aspettando Viva Rai 2, Fiorello ha poi presentato il suo team, a partire dall’immancabile Fabrizio Biggio (che era in collegamento perché impegnato sul set de I Soliti Idioti 3), Mauro Casciari, il corpo di ballo e Ruggiero Del Vecchio. A proposito di quest’ultimo, Fiorello ha scherzato: "La notizia è che Ruggiero è ancora fra noi… ormai lo davano al Nove!".

L’ironia sul calcio scommesse

Non poteva mancare, ovviamente, la rassegna stampa, uno dei momenti più iconici di Viva Rai 2. Per questa prima puntata, Fiorello non ha voluto entrare nel merito delle notizie più serie e tragiche di questi giorni, come la guerra tra Israele e Palestina, ma si è concentrato su un tema in particolare: lo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio, che ha coinvolto diversi giocatori molto noti. "Con quello che il mondo sta passando, meno male che sono arrivati i calciatori. Fagioli è stato il paziente zero, dice "Sapevo di sbagliare ma così fan tutti". E allora prepariamoci Ruggiero, anzi preparati perché gioca l’Italia e qui è capace che dobbiamo andare noi anche perché il ritiro è stato spostato da Coverciano a Saint-Vincent".

Tommaso Paradiso primo ospite di Fiorello

Come nelle migliori tradizioni di Viva Rai 2, anche Aspettando Viva Rai 2 ha avuto il suo primo ospite musicale, Tommaso Paradiso. Il cantautore, ex frontman dei Thegiornalisti, ha cantato Riccione insieme al corpo di ballo, per poi presentare il suo nuovo album Sensazione stupenda. Un momento molto apprezzato, che ha anche suscitato una risata generale a causa di un’improvvisa interruzione della diretta nel bel mezzo della canzone, dovuta probabilmente ad una presunta violazione di copyright. La puntata ha visto protagonista anche Rosaria, la madre di Fiorello, a cui quest’ultimo ha mandato gli auguri di compleanno.

Il ritorno di Fiorello in radio

Per quest’anno, poi, è in programma una grande novità: a partire dal 6 novembre, oltre alla diretta televisiva, Fiorello torna al suo primo grande amore, la radio. Viva Rai 2 andrà infatti in onda alle 7 del mattino su Rai 2, per poi tornare alle 14 su Rai Radio 2, con un appuntamento quotidiano.

Potrebbe interessarti anche