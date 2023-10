Fiorello gioca d'anticipo: Viva Rai 2 brucia le tappe (e aspetta Marco Mengoni) Il morning show torna in onda già dal 16 ottobre con alcune puntate di anteprima: lo showman riparte in streaming su RaiPlay e Instagram.

Manca esattamente un mese al debutto della seconda stagione di Viva Rai 2. Mentre cresce l’attesa da parte del pubblico, Fiorello è già al lavoro per tornare in diretta su Rai 2 ogni mattina, ma non solo. Stando a quanto rivelato da TvBlog, infatti, lo showman sarebbe già pronto per la ripartenza, anticipando la data di inizio del suo programma: scopriamo perché e cosa sta succedendo.

Viva Rai 2 riparte in anticipo su RaiPlay e Instagram

La data di inizio della seconda stagione di Viva Rai 2 è fissata per il 6 novembre, e mai trasmissione televisiva fu più pubblicizzata: gli spot del programma sono in onda sulle reti Rai già da più di un mese, anticipando moltissimi altri titoli in partenza ben prima di novembre. Sarà forse per ridurre l’estenuante attesa dei fan del morning show di Rai 2 che Fiorello ha deciso di replicare quanto accaduto lo scorso anno, e ripartire in anticipo di tre settimane rispetto a quanto già annunciato. Insieme agli immancabili Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, lo showman siciliano torna dunque con Aspettando Viva Rai 2: si tratta di alcune puntate che fanno da anteprima al vero e proprio Viva Rai 2, che non andranno in onda in televisione ma soltanto in streaming. A partire dal 16 ottobre Fiorello torna dunque a darci il buongiorno, dalle 7 del mattino, con il suo show che sarà visibile esclusivamente in streaming su RaiPlay e in diretta su Instagram. Soltanto a partire dalla fatidica data del 6 novembre, invece, ripartirà su Rai 2.

I primi ospiti di Viva Rai 2

Nel frattempo, Fiorello e il suo team stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli per la nuova stagione. TvBlog ha già anticipato l’ospite della prima puntata di Viva Rai 2: si tratta di Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, che da qualche hanno ha iniziato la propria carriera solita ottenendo numerosi successi. Tra i nomi più attesi c’è però quello di Marco Mengoni. Il vincitore di Sanremo 2023 è stato l’unico artista del Festival a non essere ospitato a Viva Rai 2, e Fiorello aveva spesso scherzato sul fatto che il cantante non avesse mai accettato il suo invito. Ora, però, potremmo essere vicini ad una svolta: secondo il settimanale Tele Sette, Fiorello potrebbe aver raggiunto un accordo con Mengoni, e averlo così tra i primi ospiti della nuova edizione.

Le conferme e le novità

Per la sua seconda stagione, Viva Rai 2 ha in serbo alcune grandi conferme ma anche molte novità. Ritroviamo, al fianco di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, oltre ad altri personaggi come l’immancabile Ruggiero Del Vecchio. Confermata anche la presenza del corpo di ballo e dell’iconico glass da cui viene trasmesso il programma. La novità più importante riguarda invece la location: da Via Asiago ci si sposta al Foro Italico, sempre a Roma. Inoltre, è stato anticipato l’orario della diretta, dalle 7.15 alle 7.

