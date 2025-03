Ballando con le stelle, Todaro replica alle accuse di Carolyn Smith. La sua verità su Milly Carlucci e l’addio allo show "Verifica i fatti prima di accusare ingiustamente", l'ex maestro risponde via social alla coreografa che aveva criticato il modo in cui ha lasciato Ballando.

Raimondo Todaro non ci sta. E una manciata d’ore dopo essere stato chiamato in ballo da Carolyn Smith, che l’ha punto sulle modalità del suo addio a Ballando con le stelle, decide di rispondere a cuore aperto alla giudice del dance show di Rai 1. L’ha fatto ieri sera con una storia Instagram in cui si è rivolto direttamente a Carolyn, respingendo – in modo educato ma deciso – le sue accuse e invitandola a un confronto diretto. Ecco cosa è successo.

Carolyn Smith, l’attacco a Raimondo Todaro su Ballando con le stelle

Tutto è iniziato con un’intervista rilasciata da Carolyn Smith al magazine Nuova tv, nella quale la coreografa scozzese – dal 2007 presidente di giuria di Ballando con le stelle – ha svariato su più temi, dalla gratitudine provata nei confronti di Milly Carlucci ("Non smetterò mai di ringraziarla per l’opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani") alla ‘no’ secco a Maria De Filippi che la voleva ad Amici ("Mi fa la corte da tempo ma io dico sempre di no, non potrei mai tradire Milly Carlucci"). La Smith, poi, ha parlato anche di Raimondo Todaro, il maestro di danza che tre anni fa – dopo 15 edizioni a Ballando con le stelle – ha deciso di lasciare il dance show per diventare uno dei prof di Amici (ruolo poi lasciato lo scorso anno). "Non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da "grande". E ancora forse non l’ha capito", la premessa ‘buonista’ di Carolyn Smith, che poi però ha lanciato una piccola frecciata al suo collega: "Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali. Tuttavia, ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata. Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato".

Ramondo Todaro replica: "Verifica i fatti"

Chiamato in causa in modo diretto e ‘ruvido’, Raimondo Todaro ha affidato la sua replica a Carolyn Smith alla sua pagina Instagram. Quello dell’ex maestro di Ballando con le stelle è stato un messaggio educato ma deciso, nel quale ha replicato alla coreografa raccontando la sua verità: "Cara Carolyn Smith, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione di me, ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma e peraltro sarebbe meglio verificare i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno". Todaro ha poi proseguito invitando la Smith a un chiarimento franco e sincero: "Resto disponibile al confronto, ma sempre nel rispetto della verità che credimi è ben diversa da quella che hai scritto. Con la stima e l’affetto di sempre, Rai".

Raimondo Todaro, cosa fa oggi e il possibile ritorno ad Amici

Reduce dalla separazione dalla compagna Francesca Tocca, ufficializzata poche settimane fa con un comunicato congiunto, Raimondo Todaro oggi non ha un ruolo fisso in televisione ma porta avanti con successo la sua attività di ballerino e coreografo. L’arista 38enne catanese ha dovuto lasciare la scuola di Amici al termine della passata edizione ("Non è stata una scelta mia, io volevo restare", ha svelato qualche mese fa a La volta buona), ed è stato rimpiazzato nel ruolo di prof di danza da Debora Lettieri. Nei giorni scorsi però sono aumentate le voci relative a un suo possibile rientro nel cast del talent show di Canale 5. Maria De Filippi, infatti, starebbe pensando anche a lui per completare la giuria dell’edizione serale. Todaro sarebbe in ballottaggio con Veronica Peparini per un posto in giuria al fianco di Malgioglio (confermato) e Amadeus, che dovrebbe essere la grande novità del Serale in partenza sabato 22 marzo 2025.

