Carolyn Smith non molla Ballando (nonostante la De Filippi) e punge Todaro: “Doppio errore”, c'entra Milly Carlucci La storica giudice di Ballando con le stelle si è raccontata facendo dichiarazioni inedite sulla corte che da anni riceve da Amici: scopriamo di più.

Dal prossimo 9 maggio, la storica presidente di giuria Carolyn Smith ricoprirà nuovamente il suo ruolo per lo speciale che celebrerà i vent’anni di Ballando con le stelle. Carolyn è al fianco di Milly Carlucci dall’ormai lontano 2007 e non ci penserebbe mai a tradire la padrona di casa per approdare in altri lidi. Di recente, tra le pagine del settimanale Nuovo TV, la Smith si è infatti raccontata rivelando di aver detto di no a Maria De Filippi che da anni le fa la corte per la sua partecipazione ad Amici: scopriamo di più.

Carolyn Smith: "Ho detto no a Maria De Filippi"

Carolyn Smith è senza dubbio una delle principali esperte di ballo della televisione italiana e per questo non risulta certo strano che altri programmi, oltre a Ballando con le stelle, abbiano chiesto negli anni la sua presenza. "Amici mi fa la corte da tempo, ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci", ha infatti rivelato proprio Carolyn tra le pagine di Nuovo TV.

Ma la presidente di giuria di Ballando ha anche aggiunto: "Non è facile dire di no a Maria, ma se mai un giorno dovessi lasciare Ballando con le stelle e continuassi a parlare di danza in Tv, lo farei da sola. Per la mia carriera non ho bisogno della televisione, ma non smetterò mai di ringraziare Milly per l’opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani. Sono felice che lei mi voglia sempre al suo fianco".

Carolyn Smith punge Raimondo Todaro: "Doppio errore"

E se Carolyn Smith non ha quindi alcuna attenzione di lasciare Ballando con le stelle per passare ad Amici, c’è invece chi prima di lei lo ha fatto. Parliamo ovviamente dei ballerini Raimondo Todaro e Natalia Titova. Anche su questo Carolyn sembra avere le idee molto chiare. "Per quanto riguarda Raimondo, non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da ‘grande’. E ancora forse non l’ha capito. Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali: ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata… Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato", ha rivelato la Smith.

Spazio poi al pensiero su Natalia Titova: "Anche lei non ha detto niente a Milly prima di prendere la sua decisione. Nulla è per sempre e anche Natalia, come Raimondo, è sparita da Amici: forse entrambi non hanno saputo gestire la situazione".

