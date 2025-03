Amici, è fatta per Amadeus e Malgioglio: sfida Peparini-Todaro per il terzo posto in giuria Dopo settimane di trattative, la presenza del conduttore al Serale pare ormai certa, mentre Discovery valuta per lui una riduzione del cachet.

Continuano le novità per Amadeus che, dopo aver preso l’importante decisione di lasciare la Rai per passare al Nove, dal prossimo sabato 22 marzo approderà in prima serata su Canale 5 come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo settimane di trattative, pare proprio che il conduttore sia riuscito a trovare un accordo con la produzione e che la sua presenza in giuria sia ormai certa. Ma, in tutto questo, alcune indiscrezioni rivelano anche un particolare retroscena in casa Discovery: Nove avrebbe infatti dato il via libera ad Amadeus per partecipare ad Amici ma, al contempo, starebbe valutando un taglio importante del suo stipendio: scopriamo di più.

Amadeus giudice di Amici 24, mentre Nove gli riduce il cachet

L’indiscrezione arriva dal portale Bubinoblog, il quale ha reso nota la notizia con queste parole: "Fumata bianca! Amadeus è il nuovo giudice del Serale di Amici, l’iconico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi al via sabato 22 marzo su Canale 5. Discovery, di cui Amadeus è diventato il nuovo volto di punta sul Nove, ha dato l’autorizzazione ma al tempo stesso gli ha ridotto il cachet".

In alte parole, la presenza di Amadeus nella giuria del serale di Amici appare ormai certa, con tanto di via libera da parte dell’emittente per la quale al momento lavora. Allo stesso tempo, però, i bassi ascolti ottenuti dal conduttore sul Nove starebbero portando i vertici a valutare una considerevole diminuzione del suo cachet. Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni uscite negli ultimi mesi, Amadeus avrebbe firmato con Discovery un contratto di 4 anni, con un cachet di circa 10 milioni di euro.

Nonostante siano tutti già al lavoro per i prossimi progetti da lui condotti sul Nove, ovvero La Corrida e i nuovi format Starstruck (in prime time) e Raid The Cage (in access prime time), i risultati non troppo soddisfacenti ottenuti fino a questo momento starebbero portando i vertici a pensare a un taglio del suo stipendio. Sarà davvero così? Al momento rimaniamo nel campo delle ipotesi, non avendo alcuna conferma di questo, ma se così dovesse essere non sarebbe certamente una buona notizia per Amadeus.

Amici 24, Malgioglio accanto ad Amadeus al Serale: l’indiscrezione

Ed è di queste ultime ore l’indiscrezione secondo la quale accanto ad Amadeus nella giuria di Amici 24 potremo rivedere anche l’iconico Cristiano Malgioglio, che ha già ricoperto il ruolo negli ultimi anni. "Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giurato del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5", si legge sul noto portale.

Per quanto riguarda lo slot del terzo giudice, che riguarderà la categoria danza, dopo il nome di Eleonora Abbagnato nelle ultime ora stanno crescendo le quotazioni di due ‘vecchie conoscenze’ di Amici. Si tratta di Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Insomma, i giochi sembrerebbero ormai fatti, e ora non rimane che attendere il nome di quello che sarà il terzo e attesissimo giudice. Solo pochi giorni e finalmente avremo il quadro completo.

