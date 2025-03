Milly Carlucci, stile classico ed elegante per la sua casa nel cuore di Roma: dove vive la conduttrice di Ballando La padrona di casa di Ballando vive nella Capitale con il marito Angelo Donati, in un grande appartamento dallo stile intramontabile.

A pochi mesi dalla fine dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, vinta da Bianca Guaccero, Milly Carlucci potrebbe presto tornare in Tv con uno speciale del talent. Una bellissima notizia, quindi, per tutti gli appassionati del programma di Rai 1, che nei primi di maggio potranno assistere a un evento per celebrare i 20 anni dalla nascita dello show: stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, la Rai avrebbe approvato il ritorno della trasmissione con tanto di concorrenti e maestri storici, un modo per festeggiare insieme gli anni di successi di Ballando. Il dancing show, infatti, ha sempre registrato ascolti da capogiro, grazie al format ma anche alla tenacia e professionalità di Milly Carlucci, conduttrice molto amata dal pubblico. La sua lunga carriera televisiva è sotto gli occhi di tutti, ma la sua vita privata è custodita gelosamente. Dal 1985 è sposata con Angelo Donati, ingegnere e costruttore, e hanno due figli: Angelica e Patrick. La coppia vive a Roma, città dove la presentatrice è anche cresciuta, in un quartiere residenziale circondato dal verde.

La casa di Milly Carlucci a Roma: tanta eleganza e uno stile intramontabile

Nata a Sulmona, ma cresciuta a Roma, Milly Carlucci vive ancora nella Capitale. Qui condivide un grande appartamento con suo marito Angelo Donati e, anche se la conduttrice è molto attenta alla privacy, qualche foto sui social ci ha permesso di sbirciare dentro la sua splendida dimora. Su Instagram, infatti, la padrona di casa di Ballando con le Stelle, ha postato spesso dei video per i suoi fan, girati proprio dentro la sua abitazione. Non si vede molto, ma dai dettagli presenti nelle inquadrature è possibile capire lo stile degli interni. Il gusto classico e intramontabile di Milly si rispecchia alla perfezione nella scelta degli arredi della sua casa. Il salotto, la zona dove più spesso si è mostrata, ha i pavimenti in parquet, mentre per le pareti è stata scelta una tonalità chiara, così come per i tendaggi alle finestre, mentre i divani spaziano dal crema ai colori caldi. Tanti i tappeti persiani e i mobili di antiquariato su cui sono poggiati i ricordi di Milly, dai cimeli alle foto di scena e di famiglia. Presente anche una grande libreria in legno, strabordante di libri, mentre si intuisce anche una portafinestra verso il terrazzo, luogo amato dai suoi due esemplari di Cavalier King.

