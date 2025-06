Rai, nuovo colpo: uno storico show di Paolo Bonolis torna in onda sulla tv pubblica (con The Jackal e Frank Matano) In vista della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione tv la Rai potrebbe annunciare il ritorno di “Chi ha incastrato Peter Pan?”: il retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di palinsesti per la stagione 2025/26 e i vertici Rai sono al lavoro su quella che sarà l’offerta della tv pubblica del prossimo anno. Tra novità e conferme, valzer di conduttori, nuovi volti e vecchie conoscenze, viale Mazzini potrebbe avere messo a segno un nuovo "colpo". Stando a quanto rivelato da Affari Italiani, infatti, la Rai si sarebbe assicurata il ritorno di un programma storico come Chi ha incastrato Peter Pan?, condotto da Paolo Bonolis per cinque edizioni tra il 1999 e il 2017. Scopriamo tutti i dettagli.

Rai si assicura uno storico programma Mediaset: il retroscena

La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione 2025/26 è ormai alle porte (si terrà a Napoli il prossimo luglio) e – come anticipato – i vertici della tv di Stato sono al lavoro sugli ultimi dettagli della futura programmazione. Dalla nuova formula di Domenica In al nuovo show di Nicola Savino fino alle terze serate al risparmio, non mancheranno certo le novità. Stando a quanto riportato da Affari Italiani, inoltre, la Rai potrebbe essersi assicurata anche il ritorno in tv di un programma storico. Si tratta di Chi ha incastrato Peter Pan?, show condotto da Paolo Bonolis per cinque edizioni dal 1999 (l’ultima risale al 2017) su Canale 5. Insieme alla sua immancabile spalla Luca Laurenti, Bonolis diede vita a un varietà per più piccoli, con protagonisti proprio dei bambini tra i 4 e i 9 anni alle prese con la vita da adulti. Nel programma spiccavano anche e soprattutto ospiti vip (nella prima edizione del 1999 parteciparono anche Alberto Sordi, Raffaella Carrà e Bud Spencer), e c’è da scommettere che la nuova versione targata Rai non sarà da meno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi condurrà Chi ha incastrato Peter Pan? su Rai 2 al posto di Bonolis

La tv pubblica si sarebbe così assicurata un programma storico del palinsesto Mediaset per il prime time di Rai 2, a 8 anni dall’ultima edizione condotta da Paolo Bonolis. Al posto del conduttore romano (che, nonostante le chiamate di Stefano De Martino, sembra destinato a rimanere alla corte del Biscione), Chi ha incastrato Peter Pan? Dovrebbe essere condotto da un inedito gruppo all’insegna della comicità e delle risate, composto dai The Jackal e Frank Matano. Al momento si tratta naturalmente di un rumor, che dovrebbe tuttavia essere ufficializzato a breve alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva.