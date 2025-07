Stasera in tv (19 luglio): Bianca Guaccero domina con Nek e Bonolis rischia (ancora) una serata da incubo Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 19 luglio. Su Rai 1 ci sono Guaccero e Nek con i loro talenti, mentre su Canale 5 tornano i soggetti assurdi di Ciao Darwin.

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 19 luglio 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di accontentare tutti i gusti.

Stasera in tv (19 luglio), cosa vedere: Dalla strada al palco contro Ciao Darwin

Anche questo sabato sera la TVoffrirà un po’ di tutto, tra spettacolo, cinema, attualità e risate. Su Rai 1 va in onda Dalla strada al palco, il programma condotto da Nek, ora affiancato da Bianca Guaccero, che dà spazio agli artisti di strada, portandoli per una sera sotto i riflettori di uno studio televisivo. Alternando storie vere a grandi talenti. Completamente diversa la proposta di Canale 5, che rispolvera un cult del varietà italiano: Ciao Darwin. Alla guida ci sono sempre Paolo Bonolis e Luca Laurenti, coppia inossidabile che ripropone un format ormai ben collaudato sul quinto canale. La scorsa settimana Ra1 ha vinto nettamente la sfida (16,3% contro 13,5% di share), l’impressione è che anche stasera Bonolis si avviato a una sconfitta.

Su Rai 2 si passa in ambito cinematografico con Notte di bugie, la storia di un giovane procuratore coinvolto per omicidio. Più impegnata invece l’offerta di Rai 3, che manda in onda I ragazzi delle Scorte, un docufilm che racconta la vita e la morte degli agenti che hanno accompagnato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un racconto forte, che ci fa riflettere u un tema ancora molto importante e attuale. Italia 1 punta sul grande cinema con Il mondo perduto: Jurassic Park, il secondo capitolo della celebre saga diretta da Steven Spielberg. Dinosauri, inseguimenti, scenari mozzafiato: un film che, nonostante gli anni, continua a divertire. Più rilassata invece la proposta di Rete 4, che ripropone Il pesce innamorato, commedia di e con Leonardo Pieraccioni: leggera, romantica, perfetta per chi cerca qualcosa di tranquillo.

Chi preferisce il cinema può considerare ulteriori offerte. Su Iris c’è Michael Clayton, thriller legale con George Clooney. Su 20 si va dritti all’azione con Autobahn – Fuori controllo, mentre su La 5 va in onda La casa tra le montagne – La casa del padre, nuovo capitolo del dramma familiare tedesco antologico.

