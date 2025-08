Ascolti tv 2 agosto 2025, Paolo Bonolis straccia Bianca Guaccero e Nek: tutti i dati Ciao Darwin è il programma più visto in prima serata secondo gli ascolti tv di sabato 2 agosto 2025: battuti gli artisti di strada di Dalla Strada al Palco su Rai Uno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ascolti tv di sabato 2 agosto 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, anche se solo sotto forma di repliche, sono stati due show molto amati dal pubblico di questa stagione televisiva e che infatti stanno portando buoni risultati anche in questi caldissimi sabati sera di piena estate. Da una parte infatti, la Rai ha schierato la coppia frizzantissima Nek-Bianca Guaccero, dall’altra, Canale 5 ha puntato sull’eterno Paolo Bonolis: come è andata? E come sono andati anche gli ascolti tv delle altre reti? Scopriamo tutti i numeri.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Dalla Strada al Palco e Ciao Darwin

Ieri, sabato 2 agosto 2025 è andata in onda su Rai Uno una puntata in replica di Dalla Strada al Palco, lo show che fa esibire talentuosi artisti di strada, condotto dalla coppia Bianca Guaccero e Nek. Questo frizzante e curioso varietà è stato seguito da 1.093.000, pari al 13% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 a sfidare gli artisti di strada di Rai Uno, è sceso in campo Paolo Bonolis con una replica dello storico show Ciao Darwin, arrivato al capolinea con l’ultima puntata, proprio qualche mese fa. La bizzarra sfida tra squadre rappresentanti le più improbabili categorie, ha incollato allo schermo nel sabato sera di Canale 5 1.464.000 spettatori con uno share del 15.4%. Lo scontro tra ammiraglie è stato dunque vinto ampiamente dallo storico show di Paolo Bonolis.

E le altre reti, come sono andate negli ascolti tv di sabato 2 agosto 2025? Su Rai Due il film Amore e morte ai Caraibi ha totalizzato 1.030.000 spettatori pari all’8.3%. Il classicone western I quattro figli di Katie Elder su Rai Tre è stato invece seguito da 491.000 spettatori e il 4.1%.

Su Italia Uno, la più bella delle avventure di Indiana Jones, Il Tempio Maledetto, ha totlaizzato 784.000 spettatori (6.5% è la quota di share) , mentre 540.000 e 4.5%di share è il numero di telespettatori che hanno voluto rivedere su Rete Quattro, per l’ennesima volta il vecchio film di Leonardo Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Su La7 , il documentario sulla strage di Bologna: 2 Agosto 1980 – Un Giorno nella Vita ha incollato 629.000 telespettatori allo schermo, pari al 5,1% di share. su Tv 8 per il Concert Tour Kiss Kiss Way si sono sintonizzati 281000 spettatori (2,1%). Infine sul Nove, a seguire l’inchiesta su Il mostro di Modena sono stati in 295.000 spettatori, equivalenti al 2.5% di share dell’intero pubblico tv della serata di sabato 2 agosto 2025.

Potrebbe interessarti anche