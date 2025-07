Paolo Bonolis, in cosa è laureato il conduttore di Ciao Darwin Scopriamo qualche dettaglio in più sugli studi fatti dal presentatore prima di approdare sul piccolo schermo e ottenere il successo che tutti conosciamo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Paolo Bonolis è sena alcun dubbio uno dei conduttori italiani più amati e seguiti di sempre, con all’attivo programmi di grandissimo successo. Da Ciao Darwin ad Avanti un Altro, passando per Il senso della vita, Chi ha incastrato Peter Pan?, Bim Bum Bam e I cervelloni, sono tantissimi i programmi amati dal pubblico che Bonolis ha condotto negli anni di carriera. Ma, prima del grande successo in televisione, chi era Paolo Bonolis? E soprattutto, in cosa si è laureato prima che la vita lo portasse a diventare un conduttore? Scopriamolo.

Paolo Bonolis, gli studi e la Laurea in Politiche Internazionali

Paolo Bonolis ha iniziato gli studi diplomandosi al Liceo Classico "Luciano Manara" di Roma, per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Dopo aver sostenuto tre esami, Paolo ha però capito che quella non era la strada giusta per lui e ha quindi deciso di trasferirsi alla facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma laureandosi poi in Politiche Internazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se gli studi da lui condotti appaiono dunque lontani da quello che è il mondo in cui ha poi lavorato, ovvero quello dello spettacolo, in realtà è stato proprio il suo percorso di vita e di studio a creare in lui quella curiosità intellettuale e quella voglia di impegnarsi e conoscere che lo porta oggi ad avere un grande bagaglio culturale utile (per non dire fondamentale) anche in televisione. Spigliatezza, verve, disinvoltura, doti comunicative, grande proprietà di linguaggio e preparazione sono infatti solo alcune delle tante caratteristiche che contraddistinguono il conduttore.

Paolo Bonolis: "La laurea mi è servita a conoscere più cose"

Proprio l’anno scorso, in occasione del programma La conferenza Stampa su RaiPlay, Paolo Bonolis ha risposto alle domande di alcuni giovani ragazzi, uno dei quali ha chiesto al conduttore: "Visto com’è andata la tua vita, a che ti è servita la laurea in scienze politiche?". Domanda più che lecita alla quale Bonolis ha risposto in maniera puntuale e sincera.

"Mi è servita a conoscere più cose, ad avere un periodo nel quale anche l’impegno per lo studio ti dava un metodo, un metodo per accettare il concetto di fatica per ottenere qualcosa perché, qualunque cosa andrai a fare, ti verrà richiesta della fatica per farla e se hai sviluppato i muscoli dell’accettazione e della fatica, quello che farai dopo ti risulterà fattibile altrimenti ti risulterà terribilmente indigesto. E poi studiare non è una cosa spiacevole se sei nutrita di curiosità. Abbiamo tante cose attorno a noi che presumiamo di conoscere. Ma è quando si studia che si fatica e quella fatica permette a ciò che si studia di permanere nella testa e quello che rimane te lo porti nel tempo".

Potrebbe interessarti anche