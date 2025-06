Palinsesti Rai: Simona Ventura cancellata, polemiche su Barbara D’Urso e pioggia di tagli ‘notturni’ Prende forma la tv di Stato del futuro con la consegna delle bozze dei palinsesti per la prossima stagione: salta Agorà Weekend, Diaco raddoppia, cosa succederà

Novità, cancellazioni, conferme, cambi di collocazione e valzer di conduttori. La Rai del futuro sta prendendo forma e la presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione 2025/26 è ormai alle porte, ma sono ore frenetiche in viale Mazzini per definire quella che sarà l’offerta della tv di Stato. Oggi verranno presentate le bozze dei nuovi palinsesti e – come emerso tramite le recenti indiscrezioni – non mancheranno le sorprese, a partire dai tantissimi tagli e nomi importanti messi alla porta. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

La Rai che verrà: Simona Ventura ai saluti, Barbara D’Urso è un caso

Manca sempre meno alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26, che si terrà il prossimo 27 giugno a Napoli. Dal nuovo show di Nicola Savino e il ‘caso’ Cerno al ritorno in onda di Chi ha incastrato Peter Pan? passando per la nuova formula di Domenica In (con Mara Venier affiancata dalle new entries Gabriele Corsi e Nek), non mancheranno le novità. Sulla scia di Milo Infante, inoltre, Pierluigi Diaco raddoppierà e sbarcherà anche in prima serata al timone di BellaMa’ di Sera con Iva Zanicchi (al suo ritorno in Rai) ospite fissa. Se da un lato, però, alcuni volti della tv di Stato continuano la loro scalata in viale Mazzini, altri rimarranno a bocca asciutta.

Citofonare Rai 2 si avvia verso la chiusura. Stando a quanto riportato da BubinoBlog, infatti, lo show Simona Ventura (oggi impegnata in Mediaset come opinionista de L’Isola dei Famosi) e Paola Perego non verrà confermato nel palinsesto di Rai 2. Non si sa, almeno per il momento, da cosa verrà sostituito; quel che è certo è che lo show paga caro il piano di contenimento dei costi della tv di Stato, il cui budget si concentrerà maggiormente sulle fasce orarie più seguite a partire dalla ‘promozione’ di Milo Infante, pronto a sbarcare con Ore 14 Sera nel prime time della domenica contro Fabio Fazio.

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Barbara D’Urso in televisione e in Rai, dopo l’addio a Pomeriggio Cinque di due anni fa. Stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, però, la trattativa si sarebbe arenata per ‘scontri’ politici interni alla tv di Stato: "Il caso D’Urso in Rai fa esplodere la bomba nella maggioranza. Contraria ovviamente Forza Italia ma anche Fratelli d’Italia che vuole blindare il patto di non belligeranza con Mediaset. Lega favorevole, braccio di ferro in corso".

La cancellazione di Agorà Weekend e tutti i tagli

Il piano di contenimento dei costi – come anticipato – potrebbe spingere la Rai a tagli pesanti. I primi a pagare caro la nuova politica rivolta solo alle fasce orarie più importanti saranno i programmi sotto il 3%, ma non solo. Le terze serate verranno notevolmente ridimensionate, ma si fermeranno anche Petrolio di Duilio Gianmaria, Il Fattore umano, Rebus, Tango e Generazione Z. In forse anche Antonino Monteleone dopo il flop de L’Altra Italia. Spicca soprattutto la cancellazione di Agorà Weekend, che era cresciuto addirittura di un punto di share nell’ultima stagione; tra gli ultimi baluardi (insieme a Giletti), Sara Mariani pagherebbe la ‘colonizzazione’ di Rai 3 da parte della destra meloniana.

