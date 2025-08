Stasera in tv (2 agosto): Nek e Paolo Bonolis riportano lo scontro Rai-Mediaset in fiamme Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 2 agosto. Su Rai 1 tornano i talenti da strada di Nek, e su Canale 5 Ciao Darwin lancia nuove sfide tra squadre improbabili..

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 2 agosto 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di accontentare tutti i gusti.

Stasera in tv (2 agosto), cosa vedere: Dalla strada al palco sfida Ciao Darwin

In tv, la prima serata di sabato 2 agosto 2025 mette sul tavolo una serie di alternative per tutti i gusti. Su Rai 1 torna Dalla strada al palco, il programma condotto da Nek che dà spazio agli artisti di strada, trasformando storie di vita e talento in esibizioni vere, davanti a un pubblico che spesso si lascia sorprendere. Un approccio sicuramente diverso da quello di Ciao Darwin, che su Canale 5 continua la sua corsa tra provocazioni, prove bizzarre e un approccio volutamente sopra le righe che è ormai il suo marchio. Bonolis e Laurenti portano avanti la sfida tra categorie opposte con ironia. Due proposte per due pubblici insomma: da una parte la la sfida tra talenti, dall’altra il varietà che punta sull’intrattenimento.

Intanto su Rai 2 c’è spazio anche per chi ha voglia di mistero e atmosfere da giallo con Amore e morte ai Caraibi, film tv dove non mancano intrighi e sentimenti ai tropici. Rai 3, invece, opta per un grande classico del western con I quattro figli di Katie Elder, con John Wayne e Dean Martin che racconta la storia di quattro fratelli in cerca di giustizia per la morte del padre. Chi ama l’avventura può sintonizzarsi poi su Italia 1, dove va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto, secondo capitolo della celebre saga firmata Spielberg, con un Harrison Ford in gran forma tra templi, inseguimenti e trabocchetti. Rete 4 invece propone Ti amo in tutte le lingue del mondo, commedia romantica scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.

A chiudere la panoramica, una selezione di titoli sui canali tematici: su Iris va in onda La prossima vittima, thriller con Julia Roberts; su 20 c’è Survive the Game, film d’azione con Bruce Willis; mentre su La 5 torna l’appuntamento fisso dell’estate con la replica di Temptation Island, tra falò e gelosie. Una serata ampia, che spazia dal varietà al cinema internazionale.

