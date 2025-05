Paolo Bonolis, quanto guadagna il conduttore: il patrimonio milionario da capogiro Lo show man, da questa sera su Canale 5 con Avanti un altro, ha un patrimonio dalle cifre astronomiche: si parla di 30 milioni di euro.

Paolo Bonolis torna in prima serata. Questa sera, giovedì 22 maggio 2025, il celebre conduttore, affiancato da Luca Laurenti va in onda nel prime time di Canale 5 con due puntate inedite di Avanti un altro: due sfide mai viste, con le consuete interminabili file di concorrenti che proveranno a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Un grande come back per Bonolis, dopo l’annuncio del nuovo ruolo di giudice a Tu si que vales, e le voci che in questi giorni lo vedrebbero sempre più vicino alla Rai: nel 2026, infatti, pare che porterà sulla Tv pubblica Il senso della vita, dopo 14 anni anni di stop, almeno secondo quando riportato da Hit, ex firma di TvBlog. Tante le curiosità sul presentatore, compreso ovviamente la domanda dei fan che riguarda l’ammontare del suo patrimonio. Andiamo a scoprire insieme quanto guadagna Paolo Bonolis.

Quanto guadagna Paolo Bonolis: le cifre astronomiche

In tanti si chiedono quanto guadagni Paolo Bonolis con i suoi contratti a Mediaset. Negli anni il conduttore ha tenuto il timone di diversi programmi di successo, da Ciao Darwin ad Avanti un altro, passando per Chi ha incastrato Peter Pan, Tira e Molla e tanti altri e, ovviamente, ha messo via un bel patrimonio, rinforzato anche dalle sue scelte imprenditoriali e di business. Stando a quanto riportato da EconomyMagazine, Bonolis dovrebbe percepire un compenso di circa 9 milioni di euro l’anno, con cachet da 40mila euro a puntata per trasmissioni come Avanti un altro.

Il patrimonio di Bonolis, quindi, pare si aggiri attorno ai 20-30 milioni di euro, una cifra da far girare la testa, cresciuta anche grazie alla lungimiranza e agli investimenti dello showman. Oltre agli stipendi televisivi, infatti, il conduttore è riuscito a incrementare il proprio reddito con diverse attività: è socio della casa di produzione SDL TV, fondata insieme all’ex moglie Sonia Bruganelli, e ha diversi interessi in settori come la ristorazione e quello alberghiero.

