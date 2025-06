Palinsesti Rai: Nicola Savino ‘alla De Martino’, caso Cerno e una conduttrice silurata all'improvviso Secondo le ultime indiscrezioni Agorà Weekend sarà cancellato: TeleMeloni continua la “colonizzazione” di Rai 3 (a eccezione di Giletti): la situazione conduttori

Sono giorni frenetici in Rai in vista della preparazione della nuova stagione televisiva e della presentazione ufficiale dei palinsesti 2025/26. I vertici di viale Mazzini sono al lavoro su quella che sarà l’offerta della tv di Stato del futuro e, stando alle ultime indiscrezioni, le novità non mancheranno di certo. Nicola Savino è pronto a tornare in Rai, Tommaso Cerno a "prendersi’ la prima serata di Rai 3 (che sta gradualmente diventando un nuovo avamposto di TeleMeloni), mentre Sara Mariani sembra essere destinata a rimanere a mani vuote. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Nicola Savino: il ritorno in Rai (sulla scia di De Martino)

La presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione 2025/26 è ormai alle porte e – come anticipato – l’offerta della tv pubblica sta prendendo forma proprio in questi giorni. Tra novità e conferme, ci sarà spazio anche per un ritorno: quello di Nicola Savino. Stando a quanto rivelato da Affari Italiani, infatti, il conduttore sarebbe pronto a tornare in viale Mazzini con un nuovo show destinato al prime time di Rai 2. Il programma era nei piani Sky (che l’avrebbe voluto affidare proprio a Savino), ma con il ritorno del conduttore in Rai potrebbe essere annunciato già alla presentazione dei palinsesti il prossimo luglio. Si tratta di Freeze, un format che prevede la raccolta di alcuni concorrenti in una stanza chiusa dove regna il caos assoluto. Tra trappole, scoppi e colpi di scena, bisogna resistere a tutto rimanendo impassibili. Con qualche richiamo a LOL, Freeze è innanzitutto all’insegna del divertimento e della leggerezza e ricorda molto la formula di Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino.

Addio ad Agorà Weekend e l’arrivo di Tommaso Cerno: la situazione di Rai 3

Tra le ultime novità trapelate in vista della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione spicca anche la cancellazione di Agorà Weekend. Stando a quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela, infatti, Sara Mariani sembra essere destinata a perdere il suo slot del mattino di Rai 3, per di più "senza una motivazione precisa". La terza rete continua così la sua lunga virata verso destra: secondo quanto sostenuto da Dagospia, infatti, la Rai meloniana sarebbe a un passo dall’ultimare la "colonizzazione" della terza rete anche e soprattutto grazie all’arrivo di Tommaso Cerno, che dovrebbe ritagliarsi uno spazio importante nel sabato sera di Rai 3 dove, al momento, sembra resistere il solo Massimo Giletti.

