Stasera in tv (26 luglio): Nek e Paolo Bonolis si scontrano con i loro concorrenti I programmi da vedere oggi, sabato 26 luglio: da Sulla strada al palco su Rai 1 con Nek, al ritorno di Ciao Darwin su Canale 5 e Leonardo Pieraccioni su Rete 4.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 26 luglio 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questa sera.

Stasera in tv (26 luglio), cosa vedere: Dalla strada al palco contro Ciao Darwin

Sabato 26 luglio 2025, la prima serata televisiva propone un mix variegato tra show, film cult e intrattenimento più leggero. Rai 1 punta tutto su Dalla strada al palco, il programma condotto da Nek che dà spazio agli artisti di strada, spesso sconosciuti al grande pubblico, ma capaci di stupire con esibizioni autentiche. Puntata dopo puntata, gli artisti si sfidano per la vittoria, oggi anche con i giudici extra Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. Sul fronte opposto, Canale 5 risponde con un altro pilastro del prime time: Ciao Darwin. La nona edizione dello show di Paolo Bonolis continua a proporre prove al limite dell’assurdo, sfide tra categorie opposte e un’ironia esagerata. Da una parte chi cerca di costruirsi un futuro, dall’altra un varietà che fa della provocazione il suo marchio di fabbrica.

Passando al resto del palinsesto, Rai 2 propone il film I segreti di Yellowstone, un thriller familiare dove la scomparsa di una bambina mette in discussione tutto e tutti, a partire dalla madre, accusata di rapimento. Rai 3 invece sceglie un grande classico: Papillon, la pellicola con Steve McQueen e Dustin Hoffman che racconta un’incredibile fuga da una colonia penale francese. Italia 1 propone un’avventura senza tempo come I predatori dell’Arca Perduta, primo capitolo della saga di Indiana Jones firmata Steven Spielberg, con un giovane Harrison Ford alle prese con nazisti, trappole e tesori perduti. Su Rete 4 va in onda Il Paradiso all’improvviso, una commedia italiana con le classiche atmosfere di Pieraccioni.

Chi invece preferisce andare oltre i primi canali può trovare alternative interessanti anche tra i canali tematici. Su Iris va in onda L’inganno perfetto, mentre sul canale 20 spazio al più adrenalinico Snakes on a Plane. Su La 5, infine, prosegue l’appuntamento con Temptation Island, tra falò di confronto, sospetti e tensioni. Insomma, tra talent, varietà, film cult e reality, questo sabato avrà molto da dare.

