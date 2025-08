Tu si que vales, scontro Bonolis-Littizzetto: momenti di tensione in studio. Cosa è successo Le prime anticipazioni di Tu si Que Vales 2025 segnalano frizioni e “numerose frecciatine” tra i due giudici: ecco cosa è successo

Paolo Bonolis già lascia il segno a Tu si que vales. L’erede di Gerry Scotti, costretto a rinunciare al talent di Canale 5 per via dei troppi impegni televisivi, è subito diventato un perno delle dinamiche del programma, tanto da creare il primo ‘caso’ della stagione. Le prime registrazioni dell’edizione che vedremo in autunno sono già iniziate da alcune settimane a Roma, ma pare che dietro le quinte non tutto fili liscio. Al centro dell’attenzione ci sarebbero proprio Bonolis e la comica Luciana Littizzetto: tra i due i giurati, secondo alcune anticipazioni venute a galla nelle ultime ore, ci sarebbe già stato più di un botta e risposta velenoso.

Tu sì que vales 2025, tensioni tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto

Stando a quanto riportato da Vanity Fair nella sua newsletter settimanale, il clima durante le registrazioni di Tu si Que Vales 2025 sarebbe stato scaldato da numerose frecciatine tra i due giurati. "In questi giorni a Roma si stanno registrando le puntate che vedremo in autunno – si legge – e chi era presente tra il pubblico non ha potuto fare a meno di notare le numerose frecciatine tra il presentatore e la comica".

Le divergenze tra Bonolis e Littizzetto sarebbero emerse soprattutto in merito ai giudizi sui concorrenti in gara, dando vita a siparietti ripetuti che oscillano tra l’ironia goliardica e la vera e propria provocazione. "I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti. E non se le mandano a dire", prosegue il settimanale. Una dinamica fatta di botte e risposte, battute al vetriolo e momenti di tensione che però divertono il pubblico in studio e – soprattutto – quello a casa.

Anticipazioni Tu si que Vales, frecciate durante le registrazioni

Il nuovo assetto di Tu si Que Vales che resta fedele alla formula vincente degli ultimi anni che ha visto spadroneggiare il format nelle classifiche d’ascolti Tv, sembra comunque beneficiare della verve polemica tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, entrambi noti per il loro carattere spigoloso e l’ironia tagliente. Secondo Vanity Fair, "Bonolis sta aggiungendo molto pepe al programma e Lucianina non lesina provocazioni. Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano. Ma si sa: scherzando scherzando – spesso – si dice la verità".

Per capire se si tratta solo di schermaglie televisive o se dietro c’è un’antipatia reale bisognerà attendere la messa in onda delle prime puntate della stagione 2025. Di certo, l’attesa per la nuova edizione di Tu sì que vales si fa ancora più alta e questo non può che far piacere a Maria De Filippi, visto che scintille e polemiche – è cosa nota – in genere contribuiscono a creare hype e ad alzare gli ascolti.

Tu si que vales 2025: quando inizio, durata, ospiti vip

A settembre 2025, probabilmente il 27 settembre, al sabato sera su Canale 5 partirà la dodicesima edizione di Tu sì que vales, che si concluderà entro novembre con 11 puntate, tutte programmate per terminare prima della mezzanotte per volontà dichiarata di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di ridurre la durata degli show in onda sulle reti Mediaset. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, con la grande novità dell’arrivo di Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti che si sta consolando con La Ruota della Fortuna in access prime time (con ascolti straordinari).

Anche quest’anno lo show si troverà in sfida diretta con Ballando con le stelle su Rai 1, in partenza sempre sabato 27 settembre Tra gli ospiti già annunciati figurano Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca, Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta.

