Ultimo appuntamento per Avanti un altro, versione prime time. Stasera, giovedì 19 giugno 2025, il game show andrà in onda con la puntata finale di questo esperimento in prima serata che, per lo meno negli ascolti, non ha entusiasmato il pubblico. La scorsa settimana, ad esempio, il programma di Canale 5 è stato visto da 1 milione e 783mila spettatori, pari all’11,9% di share, contro il 16% ottenuto da Rai 1 con Don Matteo in replica. Il ritorno di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, quindi, non ha dato i risultati sperati, anche se la coppia di conduttori resta tra le più amate. Tra i due c’è anche una profonda amicizia nella vita lontano dal piccolo schermo, tanto che fu proprio Bonolis a presentare a Laurenti sua moglie, Raffaella Ferrari, con cui convolò a nozze nel lontano 1994. Scopriamo qualcosa di più.

Luca Laurenti, l’amore libero con Raffaella Ferrari: "Io rispetto il piacere dell’altro"

Raffaella Ferrari e Luca Laurenti sono marito e moglie dal 1994, e insieme sono genitori di Andrea, nato nel 1997. A presentare la coppia fu Paolo Bonolis, all’inizio del sodalizio artistico con la sua spalla. Laurenti e consorte, però, sono molto riservati ed è difficile trovare traccia di loro sui social. In alcune interviste passate, però, come quella rilasciata alla Gazzetta o a Vanity Fair, il comico si lasciò andare parlando di come lui e Ferrari vivano un amore libero:

Faccio due esempi. Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io. Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto il piacere dell’altro. (…) Il progetto comune resta intatto. Io, Raffaella me la risposo cento volte. Nulla ci separa. Non queste str…zate. Il nostro rapporto non è basato sul c…zo.

La depressione di Luca Laurenti: "Raffaella mi ha dato equilibrio"

Nelle sue interviste, Luca Laurenti ha anche parlato dei suoi periodi più difficili e bui, segnati da fobie e depressione: "C’avevo tutte le paure, le fobie, l’agorafobia soprattutto. Avevo il terrore di incontrare la gente e stavo al chiuso, quando uscivo camminavo rasente i muri". Ad aiutarlo a venirne fuori fu la moglie, Raffaella Ferrari: "È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia".

