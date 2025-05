De Martino, la sua verità sull’offerta di Bonolis e Canale 5: “Mi sono imbarazzato” Il conduttore di Affari Tuoi ha ammesso di essere stato contattato dal suo “maestro” per raccogliere la sua eredità al timone del game show: cosa ha detto

Stefano De Martino svela la verità. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, ha parlato della proposta di Paolo Bonolis e di Avanti un altro! e rotto il silenzio su quanto successo. L’ex marito di Belén Rodríguez ha ammesso si essere stato contattato dal suo "maestro", ma anche di essere stato costretto a declinare l’offerta. Scopriamo perché e cosa ha detto nel dettaglio.

Stefano De Martino: la proposta di Paolo Bonolis

Stefano De Martino si sta godendo il successo di Affari Tuoi, che continua a dominare la fascia dell’access prime time negli ascolti tv contro Striscia la Notizia (costringendo Mediaset a correre ai ripari con Michelle Hunziker e Ilary Blasi). In passato, però, il conduttore campano sarebbe stato vicino proprio a Canale 5. In più occasioni, infatti, sia Paolo Bonolis che la sua ex moglie Sonia Bruganelli avevano parlato di alcuni contatti con De Martino per il futuro di Avanti un altro!. L’ex compagno di Belén Rodríguez ha finalmente rotto il silenzio sulla questione e ha confermato l’intero retroscena a SuperGuida Tv, confessando di avere ricevuto l’offerta proprio da Bonolis, volto simbolo e padrone di casa del game show di Canale 5.

"Ovviamente mi sono imbarazzato quando me l’ha detto perché ovviamente Paolo è un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio" ha ammesso De Martino, raccontando di essere stato costretto a rifiutare per rimanere in Rai e sbarcare ad Affari Tuoi, dove ha ereditato (con successo) il ruolo di Amadeus: "Mi ha fatto molto piacere, poi ovviamente il percorso lavorativo è andato altrove, ma è stato un bel segnale di stima e incoraggiamento nei miei confronti che porto nel cuore".

Il futuro dei conduttori in tv

Nonostante non si sia concretizzata, l’offerta di Paolo Bonolis è dunque un ulteriore segnale dell’enorme rispetto che il conduttore romano nutre nei confronti di Stefano De Martino e della "nuova leva" della tv, tale da puntare su di lui per il futuro del ‘suo’ programma. Una stima reciproca, dal momento che secondo alcune voci De Martino starebbe da tempo ‘spingendo’ per il ritorno di Bonolis in Rai. La tv di Stato potrebbe infatti diventare la nuova casa del conduttore in caso di addio a Mediaset e ad Avanti un altro!, che potrebbe essere arrivato al capolinea proprio pochi giorni fa, quando (al termine delle repliche) ha passato il testimone della fascia preserale di Canale 5 a Gerry Scotti e Caduta Libera, già in crisi d’ascolti contro Marco Liorni.

