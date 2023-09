Ripartono i programmi Rai: da È sempre mezzogiorno a La vita in diretta, novità e conferme Lunedì 11 settembre 2023 è tempo di debutti stagionali per tante trasmissioni della tv pubblica: da Bruno Vespa a Pierluigi Diaco, tutti i ritorni

È ufficialmente iniziata la nuova stagione della televisione. Oggi lunedì 11 settembre 2023 è infatti tempo di debutti per tutte le più importanti trasmissioni Rai, che torneranno in onda per la nuova annata televisiva. Da Unomattina a È sempre mezzogiorno fino a La vita in diretta e tanti altri: Bruno Vespa, Pierluigi Diaco, Alberto Matano, Antonella Clerici e i principali volti della tv pubblica sono pronti a fare il loro ritorno per la nuova stagione. Scopriamo tutti i programmi al via, tra novità e conferme

Lunedì 11 settembre: tutti i programmi di Rai 1 al via

Con la giornata di oggi inizia a tutti gli effetti la nuova stagione televisiva in casa Rai. Si parte alle 8:35, con Unomattina che tornerà nel suo consueto slot del mattino al posto di Unomattina Estate. Alla conduzione, come sempre, Massimiliano Ossini, affiancato da Daniela Ferolla.

Si prosegue alle 9:50 con Storie Italiane. Eleonora Daniele conduce l’undicesima edizione della rubrica a tema sociale e all’insegna del Servizio Pubblico con ospiti, esperti e rappresentanti delle istituzioni in studio e in collegamento.

Atteso anche il ritorno di Antonella Clerici al timone di È sempre mezzogiorno. Il programma "erede" de La prova del cuoco torna con il consueto appuntamento delle 12 con la quarta edizione per tenere compagnia al pubblico di Rai 1 tra cucina, giochi e attualità.

Caterina Balivo torna in Rai e debutta con La volta buona: appuntameno alle 14:05 con i primi ospiti e le prime interviste, approfondimenti d’attualità ma anche due giochi a tema musica e fiction.

Alle 17:05 il beniamino di casa Rai Alberto Matano raccoglie la nuova sfida del pomeriggio di Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque e torna con La vita in diretta. Dopo aver lanciato qualche frecciatina alla nuova concorrenza, Matano torna protagonista del pomeriggio di Rai 1 per il quinto anno consecutivo con il "suo" talk show a tema attualità e cronaca.

Continua invece la lunga cavalcata di Reazione a catena. Il game show condotto da Marco Liorni quest’anno proseguirà fino al 31 dicembre, e lascerà spazio a L’Eredità (orfano di Flavio Insinna) solo con il nuovo anno.

Bruno Vespa riprende la sua striscia dell’access prime time Cinque minuti, in onda alle 20:30, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1 e prima di Affari tuoi, che ieri ha ripreso il suo slot al posto di Techetechetè.

Rai 2 e Rai 3

Tempo di esordi stagionali anche su Rai 2 e Rai 3. Insieme ai Gemelli di Guidonia, Ema Stokholma continuerà a tenere compagnia al pubblico mattiniero di Rai 2 con Radio2 Happy Family confermato in radiovisione. Alle 15:25 Pierluigi Diaco riprende le redini di BellaMa’: il "primo talent di parola della tv" è stato confermato per una nuova stagione ed è pronto a ripartire con la sfida tra 10 giovani della Generazione Z e 10 boomer di più di 55 anni.

Su Rai 3 torna Il cavallo e la torre: la striscia di Marco Damilano commenterà il fatto del giorno in 10 minuti, a partire dalle ore 20:40, prima di Un posto al sole.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche