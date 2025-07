Carlotta Mantovan beffa Giovanna Civitillo: le ha soffiato il posto. Cosa farà a É Sempre Mezzogiorno La moglie del compianto Fabrizio Frizzi sostituirà la moglie di Amadeus nel cast del cooking show di Rai 1: si tratta di un ‘ritorno’ da Antonella Clerici

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Carlotta Mantovan sbarca a È sempre mezzogiorno. Come rivelato da Affari Italiani, infatti, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi entrerà nel cast del cooking show di Rai 1. La conduttrice ed ex modella veneziana prenderà il posto di Giovanna Civitillo alla corte di Antonella Clerici, con la quale ha già lavorato in passato. Scopriamo tutti i dettagli.

Carlotta Mantovan a È sempre mezzogiorno: beffata Giovanna Civitillo

Se le cose non stanno andando bene per Amadeus nella sua "nuova vita" su Nove (dopo aver chiuso con la finale di ieri Like a Star continua la crisi d’ascolti al timone di The Cage – Prendi e scappa), lo stesso si potrebbe dire per Giovanna Civitillo. Anche la moglie del conduttore ravennate, infatti, è arrivata ai saluti in Rai. Stando a quanto svelato in anteprima dar Italiani è previsto un avvicendamento nel cast di È sempre mezzogiorno: Carlotta Mantovan sbarcherà alla corte di Antonella Clerici e prenderà il posto proprio di Giovanna Civitillo. "Nuovo ingresso nel cast della prossima edizione di È sempre mezzogiorno. In arrivo nel programma campione di ascolti del mezzogiorno di Rai 1 guidato e condotto da Antonella Clerici la bella e dolce Carlotta Mantovan" annuncia il portale.

Il ritorno in tv della moglie di Fabrizio Frizzi

Per Giovanna Civitillo si tratta di un addio al programma, dove era ospite fissa dal 2022, mentre per Carlotta Mantovan si tratta di un ritorno in tv. Dopo la carriera da modella e la lunga esperienza come giornalista a Sky, infatti, la conduttrice non si vedeva in pianta stabile dalle parti di viale Mazzini dal 2020, quando lavorò a Tutta Salute; nel 2023 è stata invece concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Moreno Porcu. Per la moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, inoltre, non si tratta di una prima volta al fianco dell’amica Antonella Clerici, con la quale ha già lavorato in passato alla co-conduzione del varietà Portobello insieme a Paolo Conticini.

