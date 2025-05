Daytime Rai, arriva il verdetto: la decisione (giusta) su Milo Infante, Balivo e gli altri programmi. Cosa succede È tempo di decisioni importanti per i vertici di Viale Mazzini, chiamati a organizzare i prossimi palinsesti televisivi della rete ammiraglia: cosa vedremo.

L’estate si sta avvicinando e presto i principali programmi televisivi andranno in ferie, pronti a godersi la meritata pausa estiva prima di tornare (se tutto va bene) il prossimo autunno a tenere compagnia agli italiani. Come ogni anno, i vertici di casa Rai hanno dovuto prendere delle decisioni importanti sui programmi da riconfermare e quelli da eliminare o sostituire. Ebbene, ecco spuntare nelle ultime ore il verdetto sul daytime di Rai1 e Rai2: cosa e chi rivedremo.

Daytime di Rai1 riconfermato in blocco: il verdetto di Viale Mazzini

Dopo le tante ipotesi degli ultimi mesi, tra la volontà di apportare cambiamenti e quella di mantenere i format maggiormente apprezzati dal pubblico, i vertici Rai hanno deciso di confermare in blocco i programmi televisivi del daytime feriale di Rai1. Ecco allora che nel palinsesto 2025-2026 rivedremo l’iconico Tg1 mattina, il programma UnoMattina condotto per il terzo anno di fila da Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini, il talk Storie italiane con Eleonora Daniele e lo show cooking È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Ma ovviamente non finisce qui, perché passando alla programmazione del pomeriggio di Rai1 ritroveremo anche La Volta Buona con Caterina Balivo, l’amatissima soap Il Paradiso delle Signore che tornerà con la sua decima stagione, La Vita in Diretta con l’immancabile Alberto Matano e il gioco preserale l’Eredità con la conduzione di Marco Liorni. Una conferma che appare del tutto sensata dopo una stagione nella quale i programmi appena citati hanno indubbiamente contribuito al successo dell’intera rete, registrando ottimi risultati.

Daytime Rai2, cosa vedremo nella nuova stagione televisiva

Passando poi al secondo canale di casa Rai, anche in questo caso i vertici hanno deciso di regalare al pubblico grandi riconferme. Nel palinsesto ritroveremo infatti Radio 2 Social club, I Fatti Vostri, Ore 14 con Milo Infante (confermatissimo dopo una stagione di ascolti record), Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco e La Porta Magica con Andrea Delogu.

Inizialmente, sembrava che i vertici fossero interessati ad apportare cambiamenti in termini di fascia oraria o di canale. In particolare, aleggiava nell’aria l’ipotesi di spostare il programma I Fatti Vostri dall’ora di pranzo di Rai2 al mattino di Rai1. Alla fine però, chi di dovere ha preferito lasciarlo al suo posto per evitare di potenziare un secondo canale che già fatica indubbiamente molto più del primo. Per il momento, dunque, nessun cambiamento significativo nel daytime di Rai1 e Rai2, dove (salvo cambiamenti in corso d’pera) potremo ritrovare i conduttori e i programmi più amati di questa stagione.

