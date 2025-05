Daytime Rai, Massimiliano Ossini svolta: la decisione (storica) su UnoMattina In arrivo le prime conferme da parte della rete ammiraglia per il palinsesto televisivo 2025-2026: cosa e chi rivedremo a settembre? Scopriamolo.

L’estate si avvicina e molto presto i principali programmi della rete ammiraglia andranno in vacanza. Il prossimo 30 maggio saluteremo infatti alcune delle trasmissioni più amate di Rai1: Storie Italiane con Eleonora Daniele e il suo racconto della cronaca, È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e la squadra di amatissimi cuochi e UnoMattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Ma è proprio sul futuro di UnoMattina che i vertici Rai sembrerebbero aver preso una decisione storica: ecco di cosa si tratta.

UnoMattina, Ossini e Ferolla confermati per il terzo anno

Se è vero che "squadra che vince non si cambia" e che "non c’è due senza tre", la Rai sembrerebbe aver preso i due proverbi proprio alla lettera. Nelle ultime ore, Davide Maggio ha infatti reso nota la riconferma dei conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla alle redini di UnoMattina per il terzo anno di fila. Una decisione storica che non veniva presa da tempo, ovvero da quando i padroni di casa erano il compianto Franco Di Mare e Francesca Fialdini (dal 2014 al 2017).

Ferolla e Ossini chiuderanno la stagione di UnoMattina venerdì 30 maggio per godersi una meritata pausa estiva ma, da quanto riportano le ultime indiscrezioni, i conduttori torneranno poi a settembre per riprendere le redini dell’amato programma di Rai1 e proseguire per tutta la stagione 2025-2026.

Palinsesti Rai, tra novità e riconferme torna anche La Volta Buona

Tra le riconferme per la prossima stagione televisiva troviamo anche il programma pomeridiano La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. L’attuale stagione terminerà venerdì 27 giugno, poi anche Caterina potrà godersi un po’ di vacanza per poi tornare a settembre con l’attesissima terza stagione. Il programma ha avuto qualche difficoltà a ingranare, ma negli ultimi mesi è riuscito a trovare un ottimo equilibrio con ascolti degni di nota e un grande apprezzamento da parte del pubblico. A seguire, nella fascia oraria del pomeriggio, da settembre rivedremo anche l’amata soap Il Paradiso delle Signore (le cui riprese inizieranno il 26 maggio) e l’immancabile talk La Vita in Diretta con Alberto Matano e i suoi tantissimi ospiti.

Per la prossima stagione televisiva non mancheranno poi anche grandi novità. Secondo le ultime indiscrezioni, al sabato potrebbe approdare nel pomeriggio di Rai1 Elisa Isoardi, prendendo il posto di Emma D’Aquino. Mentre per la domenica potremmo addirittura assistere a una vera e propria rivoluzione, ancora in fase di definizione. Queste ultime al momento rimangono però solo ipotesi e per avere certezze sulle grandi novità di casa Rai bisognerà attendere ancora un po’.

