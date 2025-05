Rai, quando vanno in ferie in programmi top: da Affari Tuoi a La Vita in diretta (e chi li rimpiazza) Scopri quali trasmissioni salutano il pubblico prima dell'estate e quali invece accompagneranno gli spettatori fino a fine giugno.

Con l’arrivo dell’estate, la Rai inizia a tirare le somme e a riorganizzare i suoi palinsesti. Come ogni anno, alcuni programmi saluteranno temporaneamente il pubblico per lasciare spazio alla programmazione estiva, fatta di repliche, film, intrattenimento più leggero e trasmissioni ‘a tempo’ che chiuderanno i battenti a settembre. Altri, invece, continueranno ancora per qualche settimana, traghettando gli spettatori verso le vacanze. Ecco un quadro di quello che succederà tra maggio e giugno 2025 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.

Rai, le chiusure di maggio 2025: da Unomattina a È sempre mezzogiorno

A fine maggio si chiuderà il sipario su alcuni appuntamenti ormai fissi del daytime di Rai1. Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, andrà in pausa per l’estate. Stessa sorte per Storie italiane, lo spazio condotto da Eleonora Daniele dedicato alla cronaca, all’attualità e alle storie toccanti che spesso coinvolgono il pubblico. Anche È sempre mezzogiorno, l’amato programma culinario guidato da Antonella Clerici, si prenderà una pausa, l’ultima puntata dovrebbe infatti andare in onda venerdì 30 maggio. La trasmissione. Sono tutti programmi che torneranno regolarmente a settembre, ma che per il momento si avviano verso la chiusura stagionale.

Lo stop anticipato di Domenica In

Un’altra chiusura che ha fatto discutere è quella di Domenica In. Mara Venier, volto simbolo della domenica pomeriggio, terminerà il suo programma in anticipo rispetto alla tabella di marcia. L’ultima puntata andrà in onda l’11 maggio, tre settimane prima del previsto. La decisione, secondo quanto trapelato, sarebbe legata a ragioni economiche: un taglio necessario per contenere le spese. Una notizia che ha colto di sorpresa molti fan della trasmissione, ma che rientra in una logica di razionalizzazione dei costi in vista della stagione estiva.

I grandi stop di giugno: tra La vita in diretta, Affari tuoi e La volta buona

Diversi altri programmi continueranno fino alla fine di giugno. Tra questi c’è La vita in diretta, condotto da Alberto Matano, che chiuderà i battenti il 27 giugno. Anche Affari tuoi, il game show serale di grande successo condotto da Stefano De Martino, quest’anno resterà in onda fino al 28 giugno (quasi un mese in più rispetto alle passate edizioni), per poi lasciare spazio come da tradizione a Techetechetè. Resterà in onda fino al 27 giugno anche La volta buona, lo show pomeridiano di Caterina Balivo, che quest’anno ha saputo conquistarsi uno spazio solido nel palinsesto tanto da guadagnarsi la meritata riconferma per la prossima stagione televisiva.

Rai 1, torna la staffetta tra L’Eredità e Reazione a catena

Nel preserale di Rai1, come ogni estate, ci sarà il classico avvicendamento tra due programmi amatissimi dal pubblico. Con la pausa estiva de L’eredità, condotta da Marco Liorni (stop previsto sabato 7 giugno), a tornare sarà Reazione a catena, che dall’8 giugno vedrà nuovamente alla guida Pino Insegno nonostante le polemiche della passata stagione. Una staffetta ormai consolidata, che apre ufficialmente la stagione estiva anche nella fascia preserale, senza rinunciare all’intrattenimento e al gioco. Insomma, tra chiusure anticipate, addii temporanei e conferme fino a fine giugno, la Rai si prepara a voltare pagina in vista dell’estate.

