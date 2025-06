Quando finisce La Vita in Diretta: l’ultima puntata con Alberto Matano su Rai (e chi lo rimpiazza) Il talk show di punta del daytime del pomeriggio di Rai 1 chiuderà i battenti insieme a Storie Italiane di Eleonora Daniele e La Volta Buona di Caterina Balivo

Alberto Matano si prepara ai saluti. La Vita in Diretta, infatti, chiuderà i battenti a breve e – come da tradizione – andrà in ‘pausa’ per l’estate per poi tornare nel palinsesto di Rai 1 a partire da settembre per una nuova edizione. Al termine di una lunga cavalcata fatta di ottimi ascolti (che hanno annichilito Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque), il talk show di punta del daytime pomeridiano saluterà il pubblico a fine mese. Quale programma lo sostituirà? Scopriamo la data finale e tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

La Vita in Diretta, quando finisce: la data dell’ultima puntata

Mentre viale Mazzini è in fermento in vista della presentazione dei nuovi palinsesti prevista per il prossimo 27 giugno, a breve i programmi di punta della tv di Stato andranno in pausa e verranno ‘congelati’ fino al prossimo autunno, quando si aprirà la nuova stagione 2025/26. Tra questi, ovviamente, c’è anche La Vita in Diretta: Alberto Matano andrà ufficialmente in vacanza a fine mese e saluterà il pubblico di Rai 1 in vista della nuova edizione (la sua settima consecutiva al timone della trasmissione). Il talk show di punta del daytime del pomeriggio di Rai 1 chiuderà i battenti venerdì 27 giugno 2025; nella stessa data saluteranno il pubblico di Rai 1 per l’estate anche Caterina Balivo e La Volta Buona, così come Eleonora Daniele e Storie Italiane. Per quanto riguarda Affari Tuoi, invece – sciolto l’enigma sulla chiusura – l’ultima puntata è prevista per il prossimo 28 giugno, che segnerà l’inizio delle vacanze estive di Stefano De Martino.

Chi rimpiazza Alberto Matano su Rai 1: il ritorno di Estate in Diretta

Il prossimo 27 giugno la 35esima edizione La Vita in Diretta andrà dunque ufficialmente in archivio. Alberto Matano tornerà al timone del ‘suo’ programma in autunno, ma chi prenderà il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Rai 1? Come da tradizione, nella stagione più calda La Vita in Diretta lascerà spazio a Estate in Diretta. Alla conduzione del talk show tornerà nuovamente Gianluca Semprini, ma al suo fianco non ci sarà più Nunzia De Girolamo (la conduttrice ed ex ministro tornerà infatti al timone di Ciao Maschio in autunno), bensì Greta Mauro. Come lo scorso anno, inoltre, nel cast del programma ci sarà anche Gigi Marzullo. Il debutto è fissato per lunedì 30 giugno 2025. La Vita in Diretta, invece, tornerà in onda a settembre con l’inizio della nuova stagione televisiva.

