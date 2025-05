Pierluigi Diaco, la strana mossa della Rai: sarà l'anti Fabio Fazio. E Milo Infante svolta in autunno Grandi cambiamenti e stravolgimenti nei palinsesti del prossimo autunno dell'azienda di viale Mazzini: il conduttore di BellaMà conquista la domenica sera.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Dalla prossima stagione autunnale Pierluigi Diaco sarà l’anti-Fazio per eccellenza. Non ci sarà dunque un programma Crime con Francesca Fagnani la domenica sera ma è stato promosso anche per l’autunno BellaMà. Il programma sarà anche, probabilmente, allungato.

Rai, Pierluigi Diaco ‘vince’ la domenica sera contro Fabio Fazio

Il giornalista di BellaMà passerà quindi alla conduzione del suo programma durante la domenica sera nei prossimi mesi d’autunno, contrastando una trasmissione che fa grandi numeri come Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio in onda sul Nove. Dai palinsesti Rai non ci saranno più i programmi di seconda e terza serata ma soltanto pezzi da novanta come Francesco Giorgino e Bruno Vespa. Francesca Fagnani si prende lo spazio che fino a Natale sarebbe stato destinato a Monica Setta e al suo Donne al Bivio. Milo Infante condurrà a giugno quattro serate del suo Ore 14 per poi restare, sempre in prima serata, anche in autunno. Sempre sulla stessa rete ci sarà un programma informativo con una giornalista di cui ancora non si conosce il nome. Mentre su Rai 3 nella fascia dell’access time ci sarà A cena da Maria Latella con Maria Latella che nella scorsa stagione aveva portato a casa soltanto il 2% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I casting di BellaMà

Sono partiti oggi, 26 maggio, i casting di BellaMà con 3600 candidati che si sono presentati agli studi Rai per partecipare alla nuova edizione del programma di Rai 2. Nel pomeriggio della seconda rete dell’azienda di viale Mazzini il programma di Pierluigi Diaco ha ottenuto ottimi ascolti con picchi di share al 12%. Per questo è stato, come visto, promosso anche alla sera.

Il conduttore si è recentemente raccontato sul palco della Tv di Dogliani e a proposito di un suo momento buio ha detto: "Per i primi 15 anni ho vissuto nella presunzione, pensando che il successo potesse guarire le mie ferite. In quegli anni ho attraversato una depressione, che ho affrontato e curato. So cosa significa il buio, soprattutto quando chi ti è vicino ti dice: ‘Ma come, lavori in tv’. La depressione può toccare chiunque. Per questo, in un’epoca dominata dall’ego, è fondamentale prendersi cura della propria interiorità". Inoltre parlando dei suoi progetti futuri ha dichiarato: "Vorrei realizzare una versione di Non è la Rai, ma con donne dai 70 anni in su. Sto cercando un’Ambra di 87 anni. Il titolo? Signora Mia, con un sottotitolo ironico: L’età lo consente. Viviamo in un mondo che idolatra la giovinezza. Io, invece, sono felicissimo di invecchiare".

Potrebbe interessarti anche