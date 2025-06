La Rai si riprende Iva Zanicchi (grazie a Pierluigi Diaco): la reazione di Mediaset. Cosa farà La cantante è pronta a fare il suo ritorno nella tv di Stato e a sbarcare nel prime time di Rai 2 come ospite fissa di BellaMa’ di Sera nella prossima stagione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Tutto è pronto per il ritorno di Iva Zanicchi in Rai. La cantante emiliana, infatti, tornerà in viale Mazzini a partire dalla prossima stagione. A confermarlo è la stessa ‘Aquila di Ligonchio’, che in un’intervista ad Adnkronos ha spiegato che sarà tra gli ospiti fissi di BellaMa’ di Sera, alla corte del suo amico Pierluigi Diaco. Scopriamo tutti i dettagli.

Iva Zanicchi, il ritorno in Rai a BellaMa’ di Sera

La Rai del futuro continua a prendere forma in vista della presentazione ufficiale dei palinsesti per la prossima stagione 2025/26. Tra novità e conferme – come anticipato – ci sarà spazio anche per degli attesi ritorni, uno su tutti quello di Iva Zanicchi. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante emiliana, che ha raccontato ad Adnkronos di essere pronta a tornare tra le fila della tv di Stato. L’amata ‘Aquila di Ligonchio’ sarà infatti tra gli ospiti fissi di Pierluigi Diaco nello studio di BellaMa’ di Sera. "Ebbene sì, sarò ospite del programma di Diaco" ha confermato Iva, ammettendo: "Sono felicissima".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo gli esperimenti a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 (con discreti risultati soprattutto in occasione del secondo appuntamento, che sfiorò il milione di spettatori), a partire dalla prossima stagione televisiva BellaMa’ tornerà in prima serata su Rai 2. Il programma dedicato al confronto generazionale tra boomer e Gen Z sbarcherà infatti nel prime time della seconda rete, dove ha raccolto ottimi risultati anche nel daytime del pomeriggio. Pierluigi Diaco seguirà lo stesso percorso di Milo Infante (in prima serata con Ore 14 Sera) e darà vita a BellaMa’ di Sera. Il conduttore potrà contare sull’amica Iva Zanicchi in studio, dove sarà ospite fissa della trasmissione.

L’amicizia con Pierlugi Diaco e i rapporti con Mediaset

"Io credo molto nell’amicizia. Il fatto che Diaco, con il quale siamo amici e che è un ragazzo straordinario, me lo abbia proposto ha fatto sì che io facessi di tutto per esserci" ha raccontato Iva Zanicchi ad Adnkronos, aggiungendo: "Ci sarà spazio per dire qualcosa, la mia natura è quella di andare un po’ a ruota libera, e sono sicura che Diaco me lo lascerà fare". Sul suo ruolo nel programma, infatti, la cantante non ha ancora le idee chiare e si tiene aperte più possibilità: "Sicuramente canterò, di quello non posso fare a meno perché la musica è la mia più grande passione. Ma non mancheranno anche dei dialoghi con Pierluigi, è tutto un po’ in divenire". L’Aquila di Ligonchio ha anche ringraziato Mediaset (a cui è ancora legata) per l’opportunità: "Grazie a Mediaset che mi permette di andare, ancora sono legata a loro per tutto l’anno".

Potrebbe interessarti anche