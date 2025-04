Pomeriggio 5, Signorini si sfila: “Tutte bal*e”. E manda un messaggio a Myrta Merlino Il conduttore del GF ha finalmente commentato le voci, secondo le quali sarebbe stato destinato al rotocalco di Canale 5. Poi la rassicurazione per la collega. Ecco i particolari.

Il futuro di Pomeriggio 5 è appeso a un filo. Ma non sarà Alfonso Signorini, a quanto pare, a risollevarlo. Perché a negare le voci, che ipotizzavano un avvicendamento dopo l’addio (quasi certo) di Myrta Merlino, è stato lo stesso conduttore del Grande Fratello. In una conversazione con Grazia Sambruna, infatti, nel corso del programma web Boom, Signorini ha finalmente chiarito la sua posizione in merito al rotocalco del pomeriggio di Canale 5. E inanto continuano le ipotesi sul successore di Merlino alla guida dello show. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Pomeriggio 5, Alfonso Signorini si sfila dalla conduzione

Si era parlato anche di Alfonso Signorini, come ipotetico sostituto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. Il presentatore è reduce da annate solide alla guida del Grande Fratello, ma non è certa (anzi, tutto il contrario) la sua presenza nella prossima stagione del reality Mediaset. Da qui, l’ipotesi di un avvicendamento, con Merlino in uscita dall’ex programma di Barbara D’Urso, e Signorini pronto a prendere le redini.

Purtroppo, però, è stato lo stesso conduttore a smentire di recente le voci. Lo ha fatto all’interno del suo programma web, Boom. Rispondendo a una domanda della giornalista Grazia Sambruna. "Sono tutte fandonie…Tutte bal*e", ha spiegato Signorini, riferendosi appunto alle voci su Pomeriggio 5. Poi è arrivata anche la rassicurazione per Myrta Merlino: "No, assolutamente no…Myrta Merlino può stare tranquilla…".

"Tutte bal*e…Quindi non mi vai a condurre Pomeriggio Cinque?", ha quindi commentato con spirito Grazia Sambruna, "finalmente abbiamo una risposta definitiva…Domani ti mettevano in conclave…Diciamolo alla Merlino". E Signorini, stupito, ha replicato così: "Quindi si parlava di quella roba lì? Me la sono persa…Tutto ciò conferma che ho fatto bene ad andare in vacanza".

Il futuro di Myrta Merlino in Mediaset

Smentita di Signorini a parte, il futuro di Myrta Merlino resta in bilico. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, la conduttrice avrebbe in pratica le ore contate a Pomeriggio 5. "Situazione rovente a Pomeriggio 5", ha scritto qualche giorno fa Candela, sul suo profilo di X. "Merlino annulla vacanze e resta in video…Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese…Il finale comunque per me è già scritto e lei è fuori dal pomeriggio".

Se la ‘profezia’ si avvererà, dunque, resta da capire chi prenderà effettivamente il posto di Myrta. Un’opzione è il già citato Dario Maltese. Oppure anche Veronica Gentili. Ma solo nel caso in cui la sua Isola dei Famosi si riveli alla fine un successo (o almeno non un vero fiasco, come quella di Luxuria). Insomma, di certezze al momento ne abbiamo poche. A parte quella sul destino di Myrta Merlino. Che sembrerebbe già con un piede fuori dalla porta.

