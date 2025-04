Signorini frega Myrta Merlino: ribaltone a Pomeriggio Cinque (ma c’è un problema) Salgono le quotazioni di Signorini, che potrebbe rimpiazzare Myrta Merlino (destinata a Rete 4): ma preoccupa la poca dimestichezza del papà del Gf con la cronaca.

Arrivano conferme sul clamoroso passaggio di testimone tra Myrta Merlino e Alfonso Signorini. Quest’ultimo, oltre al Grande Fratello (che riaprirà i battenti il prossimo settembre), nella prossima stagione televisiva potrebbe timonare anche Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di Canale 5 che nei due anni di gestione della Merlino non ha centrato gli obiettivi richiesti da Mediaset.

Signorini rimpiazza Myrta Merlino: la svolta a Pomeriggio Cinque

Il rumors circola già da qualche settimana, lanciato dall’agenzia di stampa LaPresse e poi ripreso dal magazine Nuovo Tv. E ora arriva anche una terza conferma da una fonte più che qualificata, ovvero Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e profondo conoscitore di movimenti e trattative ‘sotterranee’ nel mondo dello showbiz televisivo. Oltre a confermare la possibilità di vedere Signorini alla guida di Pomeriggio Cinque, il giornalista ha sollevato quella che a suo avviso potrebbe essere una ‘criticità’ dell’operazione, ossia la poca dimestichezza del ‘papà’ del Gf con la conduzione di un programma di cronaca:

"Mediaset gira la voce che a sostituire Myrta Merlino (alla fine della stagione scade il suo contratto per i due anni in cui si era preso l’impegno di condurre il Pomeriggio 5 al posto di Barbara d’Urso) ci sarà Alfonso Signorini" ha detto Alessi. Che poi ha aggiunto: "Non so quanto Alfonso, che conosco benissimo, senta la cronaca, pezzo portante da un punto di vista giornalistico della trasmissione, ma di certo nei suoi resoconti sul Grande Fratello ha saputo fare una descrizione dettagliata di quello che era stato visto in tv. Poi, sulla parte più leggera per lui sarà gioco facile. Meno facile sarà battere un gigante come La Vita In Diretta, con un altrettanto gigantesco conduttore come Alberto Matano, giornalista di razza, adorato dal grande pubblico che a suon di share ha battuto la gran cassa della vittoria da anni in tv. La sfida per Signorini è ardua. Tocco ferro".

Signorini vero erede di Barbara D’Urso

Se andasse in porto, l’operazione Signorini-Pomeriggio Cinque segnerebbe di fatto un clamoroso dietrofront di Mediaset. Due anni fa, infatti, l’azienda decise di silurare Barbara D’Urso (nonostante gli ascolti ottimi) e di puntare sulla Merlino per abbandonare il filone dell’infotainment tendente al trash e virare verso un’informazione più ‘pulita’ e professionale. Lo stile di Signorini, però, è molto più vicino a quello di ‘Carmelita’ rispetto alla Merlino, quindi ciò significherebbe una parziale revisione degli obiettivi del ‘Biscione’, che probabilmente nell’ultimo biennio ha capito che per fidelizzare il pubblico televisivo del pomeriggio c’è bisogno di uno stile più popolare e leggero.

Il futuro di Myrta Merlino a Mediaset (senza Pomeriggio Cinque)

E Myrta Merlino? Quale sarà il suo futuro a Mediaset se davvero dovesse cedere il posto a Signorini. La giornalista napoletana gode ancora della piena stima di Pier Silvio Berlusconi, che continua a ritenerla una risorsa preziosa per l’azienda nonostante l’esperimento Pomeriggio Cinque non sia andato nel migliore dei modi. Per lei potrebbero aprirsi le porte di Rete 4 ma non più per la conduzione di una trasmissione quotidiana, una tipologia di programma che la Merlino preferirebbe abbandonare per dedicarsi a un unico appuntamento settimanale in prima serata (soprattutto dopo i problemi di salute avuti nei mesi scorsi). Questa, dunque, potrebbe essere la soluzione perfetta per Myrta e Mediaset: un talk settimanale dedicato all’attualità e alla politica sulla scia di E’ sempre cartabianca di Bianca Berlinguer.

