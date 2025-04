Grande Fratello, quanto guadagnano davvero i concorrenti: i cachet di vip e nip Alcuni ex concorrenti nip svelano quanto si guadagna a partecipare al Grande Fratello, le differenze restano importanti

Quanto si guadagna partecipando al Grande Fratello? Il reality è crollato negli ascolti tv di quest’anno ma c’è sempre uno zoccolo duro che continua a seguire, anche nella diretta di Mediaset Extra i reclusi tanto che è già arrivato il rinnovo. Sono tantissimi a fare i casting per voler partecipare al programma, anche perché si guadagna una somma interessante.

Quanto sono i cachet dei concorrenti al Grande Fratello?

A svelare alcuni retroscena sui compensi riservati ai concorrenti del reality più famoso della televisione italiana è stata Letizia Petris, una delle protagoniste delle scorse edizioni, intervenuta nel corso del podcast "Tutti Santi". La giovane gieffina ha raccontato senza troppi giri di parole quale sia la cifra riconosciuta ai cosiddetti "nip", ovvero i concorrenti non famosi, spiegando che il compenso giornaliero si aggira intorno ai 50 euro. "Se ci pagano per stare dentro al Grande Fratello? Sì certo, c’è un corrispettivo, prendiamo un tot al giorno. Vuoi sapere quanto di preciso? Sì, sono 50 euro giornalieri", ha dichiarato anche se non si tratta di un vero e proprio spoiler.

Un importo che potrebbe sembrare modesto, soprattutto se paragonato alla visibilità e al carico emotivo che un’esperienza di questo tipo comporta, ma che per molti rappresenta comunque una possibilità concreta di guadagno. La stessa Petris ha ammesso che, grazie alla partecipazione al reality, la sua situazione economica ha avuto un netto miglioramento: "Adesso mi posso permettere una vita migliore, più benestante di prima". Tuttavia, quello dei 50 euro al giorno non è uno standard fisso per tutti i concorrenti non vip. La stessa Petris ha infatti chiarito che i compensi possono variare in base al profilo e alla notorietà del partecipante, anche tra i "nip".

Nell’ultima edizione era comunque cresciuta la cifra, infatti Mariavittoria Minghetti ha parlato apertamente del proprio stipendio durante il Grande Fratello: "Io prendo 80 euro al giorno", ha raccontato, sottolineando come la differenza tra i cachet dei famosi e quelli dei non famosi resti comunque molto marcata. "Se è vero che prendiamo come i famosi? Assolutamente no. Guarda che a me non pagano nulla, proprio una miseria", ha affermato senza mezzi termini, aggiungendo: "Non potevo dirlo? Ma vabbè, è la verità, mica dico bugie. Lo devono sapere tutti".

Quanto prendono i vip?

Le parole delle due ex gieffine hanno riacceso il dibattito sulle disparità di trattamento economico all’interno del programma, un tema che da anni incuriosisce il pubblico. Se i partecipanti non famosi si devono accontentare di compensi quotidiani che vanno dai 50 agli 80 euro, ben diverso è il discorso per i vip. A dare un’idea concreta di queste cifre è il caso di Wilma Goich, una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da Dagospia nel 2022, la cantante avrebbe percepito un cachet di circa 9.000 euro a settimana.

Una forbice retributiva che mette in evidenza quanto il peso della notorietà influenzi non solo l’esposizione mediatica, ma anche la remunerazione per la partecipazione al reality. I vip, oltre a ricevere stipendi sensibilmente più alti, spesso escono dalla Casa con nuove opportunità lavorative grazie alla visibilità garantita dal programma. Per i concorrenti nip, invece, il cachet resta contenuto, ma in alcuni casi può rappresentare una prima vetrina verso il mondo dello spettacolo o, quantomeno, una piccola svolta economica. La prossima edizione è già stata confermata, anche se potrebbe non essere più condotta da Alfonso Signorini che potrebbe passare a Pomeriggio Cinque.

