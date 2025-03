Barbara D'Urso, le sue case da sogno piene di peluche: una a Milano e una con piscina a sfioro L'ex volto di Pomeriggio Cinque vive a Cologno Monzese ma ha anche una villa immersa nel verde di Capalbio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Da quando ha dovuto lasciare Pomeriggio Cinque nelle mani di Myrta Merlino, vedere Barbara D’Urso in Tv è diventato quasi un evento. Tra le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo, impossibile non citare l’edizione di Ballando con le Stelle appena conclusa, in cui ‘Carmelita’ si è esibita in qualità di ‘Ballerina per una notte’, portando in pista una sensualissima bachata sulle note di ‘Todo de me‘, versione spagnola della hit ‘All of me‘ e in una salsa su quelle di ‘Azafata‘. Sul suo ritorno in televisione, con magari un programma fisso tutto suo, invece, non si ha ancora nessuna notizia, salvo le varie indiscrezioni che periodicamente circolano sul web e che a volte la vedono pronta a tornare in Rai o altrove.

La sua carriera è sempre stata sotto gli occhi di tutti, meno la sua vita privata che custodisce gelosamente. Madre di Giammauro ed Emanuele, i figli nati dall’amore con Mauro Berardi, Barbara D’Urso non ama per nulla esporre la sua famiglia, né tantomeno le sue piccole nipotine. La conduttrice è riservatissima anche sui suoi amori: tanti i presunti flirt che le sono stati attribuiti, ma lei non si è mai sbilanciata. Sulle sue case, invece, sappiamo qualcosa di più grazie alle tante foto che ha spesso condiviso sui social con i suoi follower.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le due case di Barbara D’Urso, a Milano e Capalbio: tra chic e tanto verde

Barbara D’Urso, napoletana d’origine, ha scelto di vivere a Milano per ovvi motivi professionali. L’ex volto di Pomeriggio Cinque, alla vita frenetica del centro meneghino, ha preferito quella più tranquilla di Cologno Monzese, paese dell’hinterland nonché sede degli studi Mediaset. Qui la popolare conduttrice possiede una grande casa piena di luce e dall’arredamento total white. Dagli scatti condivisi su Instagram, infatti, si intuiscono gli interni della dimora: un salotto con parquet chiaro, grandi finestre, divani dai toni neutri e tante lampade con cristalli. In giro, sparse qua e là, foto e quadri che la ritraggono, mentre la cucina, anche questa chiara, è completa di ogni comfort.

Completano l’appartamento un grande bagno con vasca fuori terra, e una camera matrimoniale con la testata del letto in pelle bianca trapuntata. Infine, un dettaglio molto particolare, la presenza in tutte le stanze di orsetti di peluche di ogni colore e misura, che Barbara colleziona da sempre. A Capalbio, invece, D’Urso ha una villa in piena campagna, dove ama trascorrere il tempo libero e le vacanze. La dimora è letteralmente immersa nel verde: i giardini sono curatissimi e con siepi aromatiche che circondano la proprietà, in cui è presente anche una grande piscina a sfioro, che spesso compare nelle foto social della showgirl.

Potrebbe interessarti anche