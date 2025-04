Myrta Merlino, l’indiscrezione-bomba sulla (futura) sostituta a Pomeriggio 5: Greta Mauro supera Serena Bortone In casa Mediaset si starebbe valutando un nuovo nome per la conduzione del programma pomeridiano. Il profilo in discussione potrebbe portare esperienza e versatilità.

Si rincorrono le indiscrezioni, in casa Mediaset, sul futuro di Pomeriggio 5. Il programma affidato a Myrta Merlino non ha mai davvero ingranato, motivo per cui sembra giunto il momento di un cambio di passo netto. Si era parlato, a questo proposito, di nomi di livello come Serena Bortone o Simona Branchetti, da inserire al timone dello show al posto della Merlino. Ma nelle ultime ore sarebbe emerso anche un altro profilo, leggermente distante dai precedenti. Si tratterebbe Greta Mauro, conduttrice classe 1976 di grande esperienza, forse gradita al Biscione per la versatilità e l’autorevolezza che potrebbe garantire. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Myrta Merlino, l’indiscrezione sulla possibile sostituta a Pomeriggio 5

C’è (sempre di più) aria di novità a Pomeriggio 5. A settembre, con ogni probabilità, alla conduzione del programma di Canale 5 siederà un nuovo nome. Non Myrta Merlino, che pur competente e brava non è riuscita nell’impresa di risollevare gli ascolti del programma. Né le quotatissime Serena Bortone e Simona Branchetti (volto già conosciuto del Tg5 e delle edizioni estive del programma). Ma una giornalista o conduttrice capace, almeno nelle intenzioni, di inaugurare un nuovo corso. Magari con un piglio che sia a metà tra l’informazione e l’intrattenimento.

Secondo l’esperto Gabriele Parpiglia, ad essere sondata negli ultimi giorni sarebbe stata Greta Mauro. Meno nota al pubblico generalista, la Mauro vanta un lungo e solidissimo curriculum televisivo. Classe 1976, romana, ha iniziato la sua carriera dietro le quinte dei programmi firmati da Michele Santoro. Poi il salto di livello, nel 2009, con Atlantide su LA7, dove la Mauro ha acquisito ulteriore spessore al fianco di Mario Tozzi. In quello show, la conduttrice ha saputo affrontare in maniera semplice e divulgativa temi anche complessi. E a questa esperienza si sono anche aggiunte altre avventure, ad esempio. Al fianco di Nicola Porro, o in programmi di approfondimento politico come Matrix su Canale 5. Per non parlare, poi, di format legati al lifestyle e alle eccellenze italiane sui canali Rai, come "Top-Tutto quanto fa tendenza".

Insomma, il curriculum di Greta Mauro presenterebbe quel mix di esperienza e versatilità che ai vertici Mediaset non dispiace. E anche se il nome non è conosciutissimo, col passare del tempo il pubblico di Canale 5 potrebbe facilmente premiare questa scelta.

La vita privata di Greta Mauro

Carriera a parte, la conduttrice Greta Mauro ha avuto una vita personale piuttosto movimentata. Sposata con l’imprenditore agricolo Giulio Senni, la Mauro è madre di due figli e profondamente legata alla sua città, Roma. E nella sua esperienza non sono mancati momenti difficili. Come il grave caso di stalking che l’ha coinvolta ai tempi di La 7. Una vicenda terribile, conclusasi poi nel 2015 con la condanna del responsabile. Ma il fatto che l’episodio non abbia fermato Greta Mauro, nel suo percorso di vita e carriera, restituisce bene la misura del temperamento della conduttrice. E anche questo potrebbe essere un fattore da valutare, in Mediaset, in vista della decisione finale.

