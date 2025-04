Isola dei Famosi, è ufficiale: Veronica Gentili arruola Simona Ventura e manda Pierpaolo Pretelli in Honduras La nuova edizione dello storico reality di Canale 5 prende forma e nel ruolo di inviato in Honduras e opinionista si assicura due colpacci

Riuscirà almeno la nuova Isola dei Famosi a salvarsi dal crollo degli ascolti dei reality e ad attrarre l’interesse del pubblico di Canale 5? Lo scopriremo a brevissimo, visto che, grazie a uno spoiler di Tv Sorrisi e Canzoni sappiamo quando parte l’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentile. Secondo il settimanale Mondadori, la data è fissata per il prossimo 7 maggio. Ma lo spoiler non si limita a svelare che la partenza della nuova edizione del reality dei naufraghi sarà nel primo mercoledì di maggio, perché ci sono altri due dettagli succulenti anticipati sulle stesse pagine.

Isola dei Famosi: Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras

Le notizie riguardano infatti il cast della nuova Isola. Non quello dei concorrenti, che sarà almeno in parte reso noto martedì prossimo, ma quello che affiancherà per tutta l’edizione, Veronica Gentili al timone di comando dello show: un’opinionista e l’indispensabile inviato in Honduras. Chi ricoprirà questi ruoli chiave?

E’ presto detto: Tv Sorrisi e Canzoni fa due nomi da considerarsi ufficiali. Anche perché, soprattutto sul primo era tempo che giravano insistentemente voci che possono trovare nelle anticipazioni del settimanale una conferma.

Stiamo parlando soprattutto del nome di Simona Ventura. A lungo traghettatrice di edizioni storiche dell’Isola dei Famosi, negli anni dei maggiori ascolti del reality, la ex conduttrice dello show si accomoderà questa volta in studio ma sulla poltrona di opinionista. E’ dunque affidato a lei il compito di commentare e mettere un po’ di pepe nei dibattiti scatenati dalle dinamiche che nasceranno nel gruppo dei naufraghi. A gestire le prove e le operazioni dall’Honduras sarà invece Pierpaolo Pretelli, al suo debutto assoluto in questo ruolo. Lo abbiamo infatti seguito come assoluto protagonista nella Casa del Grande Fratello qualche anno fa, ma non l’abbiamo ancora visto cimentarsi nell’impegnativo ruolo di inviato tv. Come se la caverà?

La curiosità è sicuramente tanta. Certo è che la squadra pensata per questa edizione del rinnovamento dopo i disastri in termini di ascolti degli ultimi tre anni, sulla carta sembra molto ben assortita e in grado di poter attrare i telespettatori. Poi certo, rimane, per ora l’incognita sui componenti del cast dei naufraghi su cui, in queste settimane, non sono mancati i rumors. In nomi ufficiali dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025, al momento, sono solo tre e cioè quelli di: Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Tra i nomi ufficiosi circolati negli ultimi giorni ci sono però anche quello dell’ ex Amici Nunzio Stancapiano e quello di Cristina Plevani la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. L’attesa per conoscere tutti i nomi dei naufraghi è comunque breve, visto che saranno svelati martedì.

