Myrta Merlino e Barbara D’Urso, le frecciatine social scatenano i fan: cosa succede Gli ultimi contenuti postati sul web dalle due conduttrici sembrerebbero proprio riferirsi l’una all’altra. Coincidenza o duello sottile e di classe?

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Barbara D’Urso e Myrta Merlino, oltre ad essere due note conduttrici, sono entrambe particolarmente attive anche sui social, dove spesso pubblicano contenuti cercando il contatto con il loro amatissimo pubblico. Dopo la decisione di Mediaset di ‘cacciare’ Barbarella e mettere al suo posto alle redini di Pomeriggio Cinque la collega Myrta Merlino, sul rapporto tra le due conduttrici ne sono state dette di cotte e di crude. Astio? Stima? Rancore? Amicizia? Cosa provino l’una per l’altra non è dato sapersi, anche se gli ultimi contenuti social postati dalle due conduttrici sembrerebbero quasi riferirsi l’una all’altra, come una sorte di duello di classe combattuto a distanza. Sarà davvero così? Scopriamolo.

Barbara D’Urso, il siparietto social con Myrta Merlino non passa inosservato

Proprio nel giorno dell’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui la si vede felice e sorridente, accompagnata dalla didascalia: "Volooo". Coincidenza? Tutto può essere, ma molti utenti del web hanno subito ipotizzato che potesse trattarsi in realtà di un vero e proprio messaggio velato a colei che, qualche tempo fa, le ha soffiato il posto di conduttrice proprio nel suo amatissimo programma. E per quanto questa sia soltanto un’ipotesi de fan, c’è da dire che il tempismo della foto qualche dubbio lo fa sorgere davvero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E a dirla tutta non finisce certo qui perché, di contro, proprio nelle stesse ore Myrta Merlino ha pubblicato sui social una sua foto in vacanza a Santa Caterina in Puglia. Un’immagine nella quale la conduttrice, molto sorridente, tiene in mano un ventaglio con la scritta "I love Carmela". E chi è l’unica vera Carmelita dello spettacolo italiano? Ovviamente Barbara D’Urso che, come ha più volte sottolineato lei stessa negli anni di carriera, all’anagrafe si chiama Maria Carmela. Coincidenza? Anche questo caso per molti utenti del web sembrerebbe difficile da credere. Ad ogni modo, che si tratti di coincidenze, frecciatine o duelli a distanza, entrambe continuano a portare alta la bandiera del loro stile, sempre di classe e con un sapiente utilizzo del sarcasmo, proprio ciò che ci si aspetta da sue signore della tv.

Barbara D’Urso approda in Rai? La sua risposta

Dopo quanto accaduto tra Barbara D’Urso e Mediaset, la conduttrice ha cercato altri porti in cui approdare e pare proprio che il suo debutto in casa Rai sia ormai confermato. Dopo l’esperimento come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, la rete ammiraglia avrebbe infatti deciso di proporre a Carmelita un programma tutto suo. "È un progetto di ‘emotainment’ bello, elegante, popolare, commovente e divertente. Su misura per me. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera", ha rivelato proprio la D’Urso in una recente intervista. Non rimane allora che attendere ancora un po’ per scoprire cosa avrà in serbo Barbarella per il suo grande ritorno in tv.

Potrebbe interessarti anche