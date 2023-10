Paola Ferrari rincara la dose, dopo Satta frecciatine anche a Leotta e Belen Dopo la dichiarazione di Melissa Satta a Belve, la giornalista dice la sua, e spuntano frecciatine anche su altre colleghe.

Dopo la dichiarazione di Melissa Satta a Belve, in cui dava della "Rosicona" a Paola Ferrari per delle affermazioni riportate da Francesca Fagnani, ora la giornalista dice la sua in una lunga intervista al Corriere, e spuntano frecciatine anche su altre colleghe. "Non mi ci riconosco, (nell’aggettivo rosicona, ndr) ma in vita mia mi hanno detto di peggio, ci sono abituata e non me la prendo, anzi rifletto sulle critiche", spiega la conduttrice di 90° minuto, storico programma in onda su Rai 2.

Paola Ferrari e la risposa a Melissa Satta: "Non sono rosicona"

Intervista da Giovanna Cavalli per il Corriere, Paola Ferrari risponde a Melissa Satta e a quel "Rosicona", rivoltole a Belve. Francesca Fagnani aveva riportato un frase detta dalla giornalista dopo la partecipazione dell’ex velina come opinionista a Sky Calcio Club: "La funzione di Melissa è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente". La replica di Satta è stata: "Questa è una rosicona". Aggettivo, però, nel quale Ferrari non si riconosce:

Non era un attacco a Melissa, che è bellissima. Quando l’hanno accusata di compromettere la carriera del compagno Matteo Berrettini l’ho sempre difesa, purtroppo l’ambiente dello sport, che ben conosco, è ancora maschilista e sessista. Non mi piaceva il ruolo che le avevano assegnato, sfruttando la sua fisicità prorompente. Quel momento del "leva-giacca", in cui restava in top, tra le risatine degli uomini in studio, lo trovavo mortificante.

Ferrari su Diletta Leotta e Belen Rodriguez

Incalzata da Cavalli, che ricorda anche altre frasi dette da Paola Ferrari su Diletta Leotta, ("Ci metterà tempo per tornare in forma dopo il parto"), la giornalista conferma che non avrebbe voluto un modello così per sua figlia:

Diletta è furba e fortunata, fa un sacco di soldi, beata lei, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità, non è reale. Secondo me è molto brava, ma nessuno se ne accorge, nessuno ne parla.

Parlando poi di ritocchi estetici, Ferrari, seppure a favore quando necessari, è certa: "Io sono grata di come sono, non ho mai cambiato connotati o misure, ho puntato sulla professionalità". Su Belen Rodriguez, sempre come le ricorda Cavalli aveva detto "Furba, ricca e priva di talento", e qui la conduttrice di 90° minuto chiarisce:

Era una battuta. Non ci conosciamo ma la trovo molto simpatica. So che è una donna di grandissimo cuore, vera, che si innamora e ci sbatte la testa, prova sentimenti, soffre e ha il coraggio di mostrarsi da perdente.

E infine un consiglio: "Ognuna segua la sua strada, in pace con se stessa. Ma senza mettere al primo posto il corpo. Le donne devono amarsi di più, perché valgono più di così".

