Paola Barale, la stoccata a Signorini e l’assist (al miele) per Belen Rodriguez: “Poco valorizzata” La showgirl è stata ospite dell'ultima puntata del podcast di Giulia Salemi. Dove ha raccontato aneddoti sull'Isola, su Raz Degan e sulle sue speranze in amore. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Invitata a Non Lo Faccio X Moda, podcast di grido condotto da Giulia Salemi, Paola Barale si è lasciata andare a una confessione (quasi) senza precedenti. Dalle stilettate al conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini – per presunti scatti di nudo pubblicati anni fa –al giudizio inatteso sulla collega Belen Rodriguez. Passando poi per alcune considerazioni, pesanti, sul sex symbol Raz Degan. E infine il racconto delle difficoltà sentimentali, che Paola Barale ha saputo esporre con distacco e grande capacità di auto-analisi. Ma vediamo meglio tutti i dettagli dell’intervista qui sotto.

Paola Barale, il giudizio su Belen e gli inizi nel mondo dello spettacolo

"In quel periodo mi dicevano tutti che somigliavo a Madonna", ha esordito Paola Barale, ospite dell’ultima puntata del podcast di Giulia Salemi. Si parlava dell’inizio della sua carriera. E di come Paola avesse approfittato della somiglianza con la star della musica americana. "Effettivamente un po’ potevo assomigliarle", ha proseguito, "volevano farmi fare un servizio come lei ma mi sono rifiutata, non me ne fregava niente. Io volevo diventare un’insegnante di ginnastica, mi sembrava molto poco impegnativo. Poi ho fatto queste foto, ero molto somigliante e mi avevano dette di portarle in un’agenzia, io non volevo assolutamente. Poi le hanno portate loro e mi hanno preso come sosia di Madonna. Io prendevo un cachet di un milione di lire a sera. Lei una volta ha pubblicato anche una mia foto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, la Barale si è espressa a sorpresa su una delle regine del gossip di questi ultimi anni: Belen Rodriguez. "Belen avrebbe potuto fare molto di più. Io non la conosco benissimo", ha detto Paola, "però per quanto l’ho vista, canta bene, balla bene, non è stata valorizzata per quello che poteva fare. Stefano (De Martino, ndr) in un attimo è diventato conduttore".

La stoccata a Raz Degan e il colpo (basso) a Signorini

C’è stato poi spazio per un ricordo dolce-amaro legato a Raz Degan e a L’isola dei Famosi: "Raz non era il mio fidanzato quando sono andata a trovarlo sull’Isola. Conosco la tv e potevo approfittarmene per fare ascolti. Me lo dicono tutti che non è molto simpatico, non so perché ci sono voluti tutti questi anni per capirlo".

E Paola Barale ha anche attaccato pesantemente il conduttore Alfonso Signorini: "Mi hanno paparazzata nuda, ho anche perso la causa in quel caso, è stata una violazione, dovresti dirlo al tuo amico Alfonso Signorini. Io abitavo in un comprensorio, non l’ho visto il paparazzo, hanno postato la mia foto in topless, era il 2017. Io lì denunciai, ma persi la causa".

Paola Barale e il rapporto difficile con l’amore

Quanto agli amori, la Barale ha ammesso davanti a Giulia Salemi tutte le sue difficoltà. "Nelle mie relazioni ho sempre dovuto fare un passo indietro", ha concluso, "non mi sono mai proposta come la Barale, non mi piace apparire. Io mi sono sempre divertita con gli uomini, ma dovrei iniziare a cambiare testa perché mi piacciono boni e giovani perché ti danno un altro entusiasmo, ma sono diventata un po’ diffidente con i sentimenti…Voglio un uomo non narcisista, che non si senta in competizione perché non è una gara, e non tirchio. Soprattutto vorrei un uomo che non tradisca. Non ho totalmente appeso il cappello al chiodo, sui social non ci ho mai provato con nessuno. Non sono interessata a rimorchiare".

Potrebbe interessarti anche