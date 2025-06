“Melissa Satta è incinta”, aspetta il primo figlio da Carlo Beretta: l’indiscrezione e il gesto della suocera Secondo gli ultimi rumors, la bella showgirl potrebbe essere di nuovo in dolce attesa dopo il primogenito nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng.

Se fino a poco tempo fa il gossip ipotizzava un periodo difficile per la relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta, a causa dei presunti conflitti tra la showgirl e la famiglia del noto rampollo, le ultime indiscrezioni bomba lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia scompigliano notevolmente le carte in tavola. Dagli ultimi rumors, infatti, Melissa Satta potrebbe essere in dolce attesa del secondo figlio dopo il primogenito nato dalla relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng: scopriamo di più.

"Melissa Satta è incinta", l’indiscrezione bomba

A lanciare l’indiscrezione bomba sulla presunta gravidanza di Melissa Satta è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che attraverso la sua newsletter ha fatto sapere: "Nei salotti della Milano bene non si parla d’altro: Melissa Satta sarebbe in dolce attesa per la felicità del compagno Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis (oggi incinta di Tony Effe). Al momento la notizia non trova conferme. Intanto la coppia è in vacanza in Giappone e si gode le vacanze e lei usa vestiti larghi, molto larghi".

Al momento la notizia non è stata ancora confermata ma, nel caso in cui dovesse rivelarsi reale, sarebbe senza dubbio un bel cambiamento rispetto ai rumors di qualche mese fa. Inizialmente serbava infatti che la storia d’amore tra Satta e Beretta non potesse avere un reale futuro a causa dell’astio della mamma di lui nei confronti della showgirl. Questo nonostante, dal canto suo, Melissa abbia sempre affermato di andare d’accordo con la suocera. Inoltre, la recente ‘mossa’ della madre di Carlo lascia pensare che, rispetto a prima, gli animi siano molto più distesi. L’imprenditrice bresciana ha infatti pubblicato sui social una foto del figlio in compagnia della fidanzata, entrambi sorridenti e sereni. Un gesto che appare a tutti gli effetti quello di una suocera contenta e soddisfatta della nuora.

Melissa Satta e il desiderio di un secondo figlio

In una recente intervista a Verissimo, proprio Melissa Satta aveva rivelato il forte desiderio di poter dare un fratellino o una sorellina al suo primo figlio, nato dalla precedente relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng. "La showgirl sogna di costruire una famiglia con Carlo e aspira ai fiori d’arancio, vedremo se si scioglieranno le riserve della suocera", aveva poi aggiunto anche il giornalista Dandolo attraverso i social. Davanti a questo, l’ipotetico arrivo di un bebè potrebbe diventare ancora più probabile.

In più, ad accrescere il dubbio dei fan, c’è anche la ‘non smentita’ della showgirl proprio in merito alle indiscrezioni uscite nelle ultime ore. Secondo molti, il fatto che Melissa Satta non abbia ancora detto di non essere incinta potrebbe essere una conferma silenziosa. Ovviamente, c’è da dire anche che una coppia può decidere di non rivelare una gravidanza per mille motivi diversi e delicati e, al di là del gossip, se l’arrivo di un bebè dovesse essere reale saranno i genitori a darne conferma quando lo riterranno opportuno.

