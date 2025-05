Diletta Leotta, guai in arrivo: l’ascesa Giusy Meloni e Incardona preoccupa la ‘regina’ di Dazn. Perché La giornalista e conduttrice simbolo della piattaforma deve fare i conti con i nuovi e popolari volti, le cui quotazioni continuano a salire nelle gerarchie

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Diletta Leotta deve stare all’erta? La conduttrice e volto simbolo di Dazn, infatti, rischia di dovere fare i conti con alcuni nuovi nomi in piena ascesa nel mondo della piattaforma, da Giusy Meloni a Eleonora Incardona. Come svelato dal giornalista Giuseppe Candela tra le pagine di Chi, la prossima stagione potrebbe essere decisiva per eventuali ribaltamenti di ‘gerarchie’. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Diletta Leotta a rischio in casa Dazn? La situazione

Con l’ultima giornata della Serie A 2024/25 e l’assegnazione dello Scudetto si è chiusa anche l’annata di Diletta Leotta a bordocampo per Dazn. La giornalista siciliana ha vissuto una delle annate più complicate dal punto di vista professionale, segnata anche e soprattutto dal flop della quarta edizione de La Talpa, tornato in tv dopo più di 15 anni sotto la guida della conduttrice ma costretto a chiudere i battenti in anticipo a causa degli ascolti deludenti su Canale 5. Archiviata la difficile esperienza in Mediaset, però, Diletta dovrà fare i conti anche con la ‘nuova leva’ che rischia di mettere a rischio la sua posizione a Dazn, di cui è ormai il volto simbolo dal suo arrivo nel 2018. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sull’ultimo numero di Chi, infatti, la conduttrice potrebbe essere ‘scalzata’ nelle gerarchie da nuovi volti in piena ascesa tra i piani alti della piattaforma streaming. "‘Diletta Leotta è la regina e non ha nulla da temere’ ripetono dalle parti di Dazn. Rumors insistenti danno però in fortissima ascesa Giusy Meloni ed Eleonora Incardona" scrive il giornalista tra le pagine della rubrica ‘C’è Chi dice’.

Giusy Meloni ed Eleonora Incardona, la ‘nuova leva’ del giornalismo sportivo

"Giusy Meloni è solo omonima della premier ed è legata a Marco Mezzaroma (…) È arrivata a Dazn nell’agosto scorso, ma nella prossima stagione potrebbe avere un ruolo ancora più centrale" ipotizza Candela, puntando dunque su Giusy Meloni. Salita alla ribalta prima a Sportitalia poi a La Domenica Sportiva, la giornalista romana è oggi impegnata con Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute ed ex amministratore delegato dell’A.S. Roma.

Secondo il magazine ci sarebbe "in crescita anche Eleonora Incardona, ex cognata di Diletta Leotta e ora fidanzata con Samuele Ricci, calciatore del Torino". Dopo le esperienze a Miss Italia e Veline, Eleonora Incardona si è reinventata influencer e giornalista sportiva dopo il suo approdo a Dazn, dove fin dai primi tempi si è guadagnata la nomea di ‘nuova Diletta Leotta".

