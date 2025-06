Don Matteo 15 fa il colpaccio, Diletta Leotta nel cast con Raoul Bova (come Belen): cosa farà Una nuova sfida per la conduttrice: sarà nella prossima stagione della celebre fiction di Rai 1. Ora i fan fremono per scoprire quale sarà il suo ruolo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Diletta Leotta entra ufficialmente nel cast di Don Matteo 15. La notizia, anticipata da Vanity Fair, ha subito fatto il giro del web e sta facendo discutere. La conduttrice sportiva, ormai volto noto del piccolo schermo, si prepara a una nuova avventura televisiva, stavolta nelle vesti di attrice. Secondo quanto riportato, apparirà nella quindicesima stagione della fiction, anche se il suo ruolo resta ancora top secret. Potrebbe trattarsi di una sola puntata, ma nulla è stato confermato.

Diletta Leotta nel cast di Don Matteo 15

La partecipazione di Diletta Leotta non passerà inosservata. Già in passato, la produzione di Don Matteo aveva scelto di inserire figure note del mondo dello spettacolo in ruoli chiave, anche se solo per qualche episodio. Era successo con Belén Rodriguez, e ora tocca a Diletta. Il suo personaggio potrebbe portare scompiglio nella trama, in particolare all’interno della caserma. Non è chiaro se si tratterà di una comparsa breve o se ci sarà spazio per qualcosa di più.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I passati impegni da attrice di Diletta Leotta

Anche se per molti potrebbe sembrare una novità, Leotta ha già avuto esperienze da attrice. Ha recitato nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale?, mostrando una buona capacità di adattamento ai set cinematografici. Proprio per questo motivo, la produzione Rai ha deciso di puntare su di lei. Questa volta, però, dovrà confrontarsi con una fiction storica e molto amata dal pubblico, dove le aspettative sono alte.

Per la conduttrice è un periodo particolarmente ricco di impegni. Oltre al suo ruolo su DAZN, è una delle voci di 105 Take Away su Radio 105 e conduce il podcast Mamma Dilettante, molto seguito online. Anche sul piano personale le cose vanno bene: da poco ha avuto una figlia, Aria, e si è sposata con il calciatore Loris Karius. Ma la gestione della carriera e della famiglia non sembra rallentarla, anzi.

Quando vedremo Don Matteo con Raoul Bova

Le riprese della nuova stagione di Don Matteo sono iniziate il 9 giugno e proseguiranno nei prossimi mesi tra Formello e Spoleto. La messa in onda è prevista per la primavera 2026. Diletta Leotta sarà uno dei volti nuovi in un cast ormai consolidato, con Raoul Bova nei panni di Don Massimo e Nino Frassica nel ruolo dell’intramontabile maresciallo Cecchini. Resta solo da scoprire in che modo Diletta entrerà nelle dinamiche della serie, ma una cosa è certa: la curiosità è alle stelle.

Potrebbe interessarti anche